Expédition kayak et pêche dans les îles de Boucherville

Évasion kayak et pêche, à seulement 20 minutes du centre-ville de Montréal, dans le Parc national des Îles de Boucherville.

Ces îles ne sont pas aussi sauvages et grandioses que celles de l’archipel de Mingan, mais plusieurs chevreuils y gambadent et plus de 260 espèces d’oiseaux peuvent y être observées. On y fait de la marche et du vélo dans les pistes qui sillonnent ce plat paysage de petits boisés, d’herbages et de marais tranquilles. On peut même y camper!

Mais ce qui distingue ce parc au cœur du fleuve, ce sont les «sentiers nautiques» qui se déroulent sur deux parcours balisés de 4 et 8 kilomètres. Les chenaux abritent des flopées de canards, des hérons et même des castors. Et plus de 50 espèces de poissons, dont des achigans à petite et à grande bouches, des brochets, ainsi que des dorés très nombreux, qui font le bonheur des pêcheurs. Le long du parcours, on peut s’arrêter entre deux lancers et un coup de pagaie, à l’une des haltes avec tables à pique-nique aménagées sur la rive.

Vous pouvez y mettre votre propre embarcation à l’eau, mais ceux qui n’ont ni canot, ni kayak, ni planche à pagaie –c’est à dire la majorité d’entre nous –peuvent les louer sur place. À la belle saison, la Sépaq propose par ailleurs un forfait «kayak et pêche» à 65$/jour pour deux (10$ de plus pour une troisième personne), qui comprend le kayak de pêche ou le canot, avec rames et vestes de flottaison, deux cannes à pêche, un ensemble d’hameçons et des vers.

Ce qu’il faut savoir :

• Pour accéder au parc, il faut impérativement se procurer à l’avance le droit d’accès quotidien en ligne (8,90$ / adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins).

• La réservation pour les kayaks de pêche se fait sur place, au centre de services de l’Île Sainte-Marguerite, pour le jour même ou jusqu’à 8 jours à l’avance.

• Il n’y a pas de frais pour les droits de pêche mais il faut avoir un permis de pêche du Québec, qu’on peut se procurer sur place.

• On s’y renden voiture par l’autoroute 25, sortie de l’Île Charron. Le Bus des Îles, qui part de la station de métro Longueuil, circule jusqu’à début septembre (informez-vous sur rtl-longueuil.qc.ca).

Un conseil

Arrivez tôt, avant que la capacité d’accueil maximale ne soit atteinte (COVID oblige). Surtout s’il fait beau! Mais n’oubliez pas que la pêche est souvent meilleure quand il pleut…

Pour plus d’infos : https://www.sepaq.com/pq/bou/