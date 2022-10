Pas besoin d’aller loin pour être bien hébergé. Le Château Frontenac de Québec a été sacré «hôtel de l’année 2022» lors de la 16e cérémonie des World Luxury Awards.

En plus d’avoir remporté ce prix, Fairmont Le Château Frontenac est également le lauréat mondial dans la catégorie hôtel-château de luxe, et son restaurant gastronomique le Champlain a remporté la palme dans la catégorie restaurant gastronomique d’hôtel en Amérique du Nord et Centrale.

«De nombreux facteurs jouent un rôle dans la détermination du gagnant: la marque, le design, les installations uniques et la satisfaction globale des clients, tels que rapportés par les avis en ligne, ainsi que ce qui se reflète dans les votes reçus au cours de la période de vote annuelle de trois semaines. Cette année, l’accent a été mis sur l’environnement exceptionnel, le design élégant et l’excellence d’un service de niveau international», explique Jana Stoman, directrice exécutive des World Luxury Awards.

Lors des World Luxury Awards le grand honneur du prix au niveau mondial de l’hôtel de l’année 2022 a été décerné à Fairmont Le Château Frontenac de Québec.

En offrant aux clients des expériences extraordinaires dans l’un des châteaux les plus emblématiques du monde, les collègues du Fairmont Le Château Frontenac, passés et présents, contribuent grandement à positionner cette propriété parmi les meilleures. Merci aux World Luxury Awards et à tous nos distingués invités pour cet immense honneur! Kenneth J. Hall. Directeur général de l’hôtel

Les World Luxury Awards récompensent les hôtels, les spas, les restaurants et les établissements de voyage pour l’excellence de leur service de classe mondiale.

Les prix sont décernés sur une base nationale, régionale, continentale et mondiale. Les gagnants sont sélectionnés par le vote du public en ligne. Plus de 300 000 voyageurs internationaux votent chaque année pour sélectionner les gagnants, dans plus de 100 catégories différentes parmi plus de 600 hôtels de luxe.