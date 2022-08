La pandémie change les tendances déco

Après deux ans à tourner en rond dans son salon, les habitations canadiennes sortent de la pandémie changées à jamais. Et leurs occupants cherchent un nouveau style qui combine durabilité et couleurs relaxantes. Tel est le constat de l’équipe spécialisée dans les tendances déco de Sico.

«Maintenant que la pandémie est derrière nous, les gens cherchent à rafraîchir leurs maisons avec des couleurs apaisantes. L’objectif consiste à dégager un sentiment de protection et d’air frais qui leur manquait», observe Martin Fuchs, gestionnaire principal du marketing chez Sico. Il note au passage que les tons de terre contemporains sont très en vogue partout au pays.

Ainsi, les consommateurs délaissent les décors intérieurs modernes, gris et froids. Ils optent plutôt pour des tons neutres et rafraîchissants. En tête de liste des couleurs les plus populaires figurent les verts sauge, les bleus clairs et les tons taupe.

Optimisme prudent

«Il y a un sentiment d’optimisme prudent parmi les consommateurs, qui reviennent lentement à des vies plus sociales. Dans leur quête pour dynamiser leur espace de vie, ils recherchent des couleurs subtiles, chaleureuses, accessibles et appropriées pour toutes les saisons. Celles-ci peuvent être facilement complétées par des couleurs d’accentuation plus expressives au gré de leur humeur», indique M. Fuchs.

Ce dernier ajoute qu’après avoir repoussé les limites de leurs habitations, qui ont dû servir de bureau, de salle de classe, de salle de sport et d’espace de vie familiale tout à la fois, les propriétaires veulent un décor qui résistera à l’usure. «Les gens comprennent que leur maison a besoin d’amour, note-t-il. Mais, puisqu’ils sont plus occupés que jamais, ils veulent quelque chose de rapide qui donnera un résultat facile et durable.»

Conseils pratiques

En cette belle saison toujours propice aux projets de peinture, la marque Sico rappelle ces conseils pour intégrer des couleurs tendance dans le décor pour rafraîchir la demeure:

Créez un arrière-plan attrayant visuellement dans un espace de vie en ajoutant une touche moderne à un truc traditionnel de décoration. Ajoutez des bandes de moulures à des angles intéressants sur un mur, en peignant le mur et la moulure d’une même couleur.

Animez un espace ou mettez en valeur un bureau à domicile en ajoutant un motif géométrique décalé et accrocheur sur un mur. Tracez des lignes angulaires au crayon, que vous recouvrirez de ruban adhésif de peintre avant d’y appliquer un ton terreux apaisant.

Essayez quelque chose de nouveau pour votre cimaise en lui donnant un bord festonné fantaisiste. On peut utiliser le couvercle d’un bocal pour tracer des lignes et peinturer le mur sous la cimaise d’une couleur plus foncée.

Donnez un coup de pouce aux panneaux décoratifs en collant ou en clouant des planches verticales ou horizontales sur un mur et en terminant le tout avec un ton terreux.

Délimitez un espace dédié au travail à domicile en peignant un bloc en vert sauge qui incite à la productivité. On peut utiliser la même teinte pour raviver un bureau fatigué et créer un look harmonieux.