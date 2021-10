Déco : ne suivez pas ces conseils TikTok

Les fans de déco adorent TikTok où de nombreux influenceurs distillent leurs conseils parfois surprenants. Pourtant, selon un spécialiste de plus de 20 ans d’expérience, nombreuses sont les astuces à ne surtout pas suivre. Non seulement elles sont inefficaces, mais en plus, elles risquent d’abîmer votre intérieur.

Pour glaner des conseils déco, quoi de mieux que TikTok ? Pour en avoir le coeur net, la firme d’assurance habitation Confused a mené son enquête. Ella a mis au défi Peter Hodgins, un charpentier et menuisier, d’évaluer les différentes astuces de bricolage en vogue sur le réseau social afin de déterminer si elles risquent d’endommager votre maison.

Il en ressort que près de 40% d’entre elles ont été classées comme terribles ou mauvaises en raison de la mauvaise finition ou de problèmes de sécurité.

«Toutes les polices d’assurance ne couvrent pas les travaux de bricolage bâclés», précise Confused qui prévoit déjà de grosses catastrophes. L’entreprise spécialisée dans les assurances prêche évidemment pour sa paroisse, mais l’info mérite tout de même que l’on s’y attarde, car certaines astuces, pourtant néfastes sur le long terme, sont massivement utilisées.

Parmi les tendances de bricolage les plus populaires sur TikTok et qui ne sont pas recommandées, citons les carreaux à coller. Peter Hodgins précise en effet que sous l’effet de la chaleur, l’adhésif peut se décoller et provoquer des accidents. Les personnes souhaitant créer un effet carrelage dans leur maison peuvent également envisager d’utiliser des pochoirs pour le sol, une autre tendance de TikTok en matière de bricolage. Sauf que là aussi, attention aux faux pas. Ils ont été pointés du doigt par l’étude car leur utilisation, en particulier sur les sols de salle de bains, peut entraîner une finition médiocre.

La tentation de la chaussette

Parmi les autres tendances qualifiées de «vraiment mauvaises» figurent la peinture d’évier. Si vous êtes tenté de vouloir donner une seconde jeunesse à vos lavabos à l’aide d’un coup de peinture : oubliez. Vous pourriez endommager pour toujours le point d’eau et seriez obligé de procéder à son remplacement.

Côté peinture, Peter Hodgins met aussi en garde contre la tentation de la chaussette, c’est-à-dire cette idée prétendument ingénieuse d’utiliser vos bas pour atteindre les coins difficiles. «La finition sera épouvantable, prévient-il. Et vous passeriez probablement plus de temps à repeindre et à réparer à long terme.» Idem pour la brosse à plancher pour repeindre une terrasse : contre-productif.

Rassurez-vous toutefois. Toutes les tendances n’ont pas été jugées comme catastrophiques par le bricoleur. Certaines ont même trouvé grâce à ses yeux comme la construction d’étagères flottantes et le décollage du papier peint par trempage et grattage, ces deux tendances ayant obtenu la meilleure note en termes de facilité et de finition. Parmi les autres astuces TikTok qui ont reçu le sceau d’approbation des professionnels, citons les têtes de lit collées, les îlots de cuisine en forme de bibliothèque et les panneaux de bois.