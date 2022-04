5 tendances déco que vous n’avez pas vues venir 

La beauté d’un décor, c’est assez suggestif merci. Mais que vous le vouliez ou non, certaines tendances se distinguent. Voici celles qui s’emparent de nos intérieurs en 2022.

La fin prochaine de l’aire ouverte

Sursaut, émoi! Angoisse? Alors que vous venez de jeter les murs à terre pour ouvrir votre rez-de-chaussée, voilà que la tendance des espaces cloisonnés refait surface.

L’idée n’est pas d’enfermer personne dans la cuisine comme dans les années 50, mais simplement de mieux repenser l’espace pour créer plus d’aires intimes. «C’est un besoin purement fonctionnel, affirme le designer de La Firme, Louis Béliveau. Avec la pandémie, le télétravail, on cherche à séparer la vie de bureau de la vie familiale.»

On n’érige pas de nouveaux murs, mais délimite mieux les zones, avec des panneaux vitrés, des murs décoratifs, des paravents amovibles, des meubles intégrés ou une bibliothèque multifonction, par exemple.

Des courbes, emmènes-en!

Fini les décors minimalistes dominés par des formes géométriques et rectilignes. On fait la vague pour les formes déconstruites, les rondeurs autant dans l’ameublement que pour les comptoirs et luminaires. Même les cadres de porte prennent la forme d’arches.

«C’est le retour des designs moins fonctionnels, moins épurés volontairement», confirme M. Béliveau.

50 nuances de brun

On nage dans le blanc immaculé depuis tant d’années. Il est venu le temps de plonger dans le brun (la couleur de l’amour!).

Terracotta, cuivre, teintes chaudes, ambrées et terreuses se côtoient pour métamorphoser une pièce en un cocon feutré dans lequel il fait bon se lover.

Et attention, comme les tendances sont cycliques, le fluo, les couleurs flashy et primaires des années 2000 sont en voie de regagner nos décors, prédit Louis Béliveau.

Ornemente-moi tout ça

Tout était trop lisse. L’année 2022 sonne le retour de la texture et de l’ultra surchargé: béton texturé, terracotta artisanal, mosaïques hypnotisantes.

Si vous aimez oser, vous pouvez même infuser vos pièces d’une touche tiki, d’objets kitsch à l’os, de tout ce qui capte l’œil, finalement.

Un meuble ou une sculpture? Les deux!

Ce n’est pas une roche ni un bloc de béton, c’est une table d’appoint. La tendance est au brutalisme, un mouvement misant sur la répétition cubique et le caractère brut et massif de l’objet ou du design.

On mise alors sur le verre, l’acier ou la pierre grossièrement taillée.

L’antitendance

La tendance est aussi à ne pas respecter les tendances. Choisissez donc votre nouveau décor au gré de vos envies.

C’est d’ailleurs le meilleur conseil du designer Louis Béliveau: «Fuyez tout ce qui est à la mode. Consultez des images, retenez plutôt ce qui vous plaît [dans le Guide 200 architectes et designers québécois d’Index-Design, notamment]. Allez-y surtout avec vos besoins», recommande-t-il.

C’est ce qui, au bout du compte, permet à votre décor de se démarquer.

