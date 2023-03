Les 5 coups de cœur «habitation» de Saskia Thuot

L’animatrice Saskia Thuot est la porte-parole de la toute première édition du salon de l’habitation de District Habitat. Voici ses 5 coups de cœur parmi toutes les innovations en habitation présentées lors de l’événement qui se déroulera à Terrebonne du 24 au 26 mars.

1- La cuisine extérieure à la plancha

Photo: iStock, Cyril Aucher.

La cuisine à la plancha consiste à faire cuire des aliments sur une large planche en fonte émaillée. Cette technique de cuisson permet d’éviter les brûlures de gras sur les aliments, et est très facilement lavable contrairement au barbecue traditionnel au charbon ou au gaz. Elle sera mise à l’honneur par l’exposant ENO durant le salon.

2- Une technologie reproduisant l’effet de pierres naturelles

Odina Kitchen. Photo: Gracieuseté, District Habitat.

L’exposant et fabriquant de quartz HanStone présentera sa nouvelle technologie Breton, qui permet de produire des dalles imitant les pierres naturelles, comme le quartz, à l’aide de l’ajout d’une silice en fusion qui apporte de la translucidité.

3- La fabrication locale de revêtements extérieurs

Photo: iStock, Bouillante.

Les revêtements Aluzion, imitant le bois, et le Turnspout, embout rotatif qui se fixe à la gouttière et permet d’orienter à 180 degrés la direction de l’eau, seront mis en avant par l’entreprise OAM Aluminium, qui possède une manufacture à Saint-André-d’Argenteuil au Québec.

4- Des patios à assembler à la main

Photo: iStock, Fotografia Inc.

Des plateformes qui mesurent 4 x 4 pieds et qui sont modulables, assemblables et entreposables seront présentées par l’entreprise Clic Patio. Faites de bois d’épinette et de cèdre rouge, certaines seront aussi en composite.

5- Des meubles et accessoires «durables»

Photo: iStock, Halfpoint.

L’entreprise Rabot D. Bois basée à Rimouski, mettra en avant différents meubles et accessoires en bois pour les cuisines, les bars, les salles de bain et les bureaux, axés sur le développement durable, en plus de fabriquer des meubles évolutifs pour enfants.