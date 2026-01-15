Hausse «exceptionnelle» du prix des maisons du Grand Montréal

Le prix des maisons unifamiliales continue d’augmenter à Montréal, montrent les derniers chiffres diffusés jeudi par Royal LePage. Les condos sont toutefois plus abordables, surtout dans les quartiers huppés comme Griffintown.

Selon le dernier rapport trimestriel de Royal LePage, le prix d’une maison unifamiliale a augmenté de 1% au quatrième trimestre de 2025, par au trimestre précédent. Ceci représente une augmentation de 8,1% par rapport à 2024.

Du côté des condos, la hausse est de seulement 0,2% sur le dernier trimestre, ou de 2,4% pour l’année.

Une maison moyenne du Grand Montréal vaut maintenant 752 600$. Un condo, 488 900$.

Les Québécois en mode rattrapage

Selon la firme de courtage, Montréal et le Québec en général affichent une performance «exceptionnelle» par rapport au reste du Canada. Pour l’ensemble du pays, la valeur moyenne d’une propriété – maisons et condos confondus – a baissé de 1,5% depuis l’an dernier. Les marchés de Toronto et de Vancouver ont connu des baisses respectives de 5,7% et 4,1%.

Selon Marc Lefrançois, courtier immobilier chez Royal LePage, la pandémie a changé les désirs de nombreux Québécois en ce qui concerne l’accès à la propriété.

«Historiquement, au Québec, on a davantage de locataires qu’ailleurs au pays. La pandémie a changé la donne. Les loyers coûtent cher et les gens veulent devenir popriétaires», dit-il.

Le condo au centre-ville pour accéder à la propriété?

En 2026, le marché immobilier devrait suivre une tendance semblable, selon M. Lefrançois. Les prix des maisons devraient augmenter de 6% dans le Grand Montréal, contre seulement 2,5% pour les condos.

M. Lefrançois souligne que le marché de luxe a un inventaire d’unités trop fort en ce moment. Les condos dans des secteurs comme Griffintown ou le centre-ville ne se vendent pas.

Ceci pourrait créer une option intéressante pour les gens qui souhaitent accéder à la propriété sans quitter Montréal.

«Avant on disait allez en banlieue. Mais en banlieue, ça devient aussi cher qu’à Montréal. Sur l’île, il y a maintenant des secteurs où ça commence à valoir plus la peine à cause de la construction importante de condos dans les dernières années. Et, contrairement au passé, ce n’est pas dans les secteurs moins intéressants qu’on peut négocier. C’est dans des secteurs très prisés.»

Québec, un marché «irréel»

Du côté de la Ville de Québec, les augmentations de prix sont encore beaucoup plus importantes. La Vieille-Capitale est voit le marché avec la plus forte croissance dans tout le pays.

Le prix d’une maison y coûte désormais 478 400$ en moyenne. Une hausse de 11,7% par rapport à l’an dernier. Du côté des condos, c’est 337 200$ (+14,9%).

«C’est irréel», lance M. Lefrançois. «Pour eux, c’est comme si le marché pandémique ne s’est jamais arrêté.»

Les villes de Sherbrooke (10,9%), Trois-Rivières (11,2%) et Saint-Jean-sur-Richelieu (11,1%) ont également connu de fortes hausses des prix des maisons unifamiliales.