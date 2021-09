3 bières pour égayer votre fin d’été

Les soirées sont de plus en plus fraîches, on a ressorti notre coton ouaté… On dirait presque que c’est le début de la fin de l’été. Pour profiter encore du soleil, le Bièrologue vous propose trois bières chaleureuses aux accents d’agrumes, parfaites pour la fin de cette belle saison.

Saison Rustique

Bière belge Saison, 6% d’alcool, Brasserie Dunham Véritable classique de la maison, cette bière de type Saison (bière belge qui se buvait traditionnellement à la fin de l’été) se distingue par ses arômes typiques, à la fois citronnés et herbacés. Les touches de céréales, de poivre et d’agrumes lui donnent son côté rustique et font d’elle une excellente bière gastronomique!

À déguster avec des plats modérément épicés (poulet épicé, tajine, chakchouka), des viandes fumées ou des fromages français.

3 balles 2 prises

IPA américaine, 6,5% d’alcool, Coop MaBrasserie Modérément amère, cette IPA offre des accents fruités d’orange et de pamplemousse fort savoureux. En bouche, elle révèle aussi une belle sensation florale et une touche maltée fort agréable. Ni trop sucré ni trop lourde, elle est digeste et parfaitement équilibrée.

À déguster près d’un barbecue ou après votre partie de balle-molle. Elle tient bien la route avec n’importe quel plat salé.

Dominus Vobiscum Triple

9% d’alcool, MicroBrasserie Charlevoix La série Dominus Vobiscum est un des fleurons des bières de style belge au Québec. La Triple de Charlevoix respecte l’approche des bières d’abbaye à la perfection. Au goût, cette blonde est bien ronde et chaleureuse (c’est une bière forte!), et dégage des effluves d’agrumes et d’épices ô combien plaisants.

À déguster dans un verre sur pied avec une viande sauvage ou braisée, ou bien avec un plateau de fromages forts.

Ces bières sont disponibles chez Le Bièrologue – Le Vinologue au 4301, rue Ontario Est.