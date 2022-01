La plus grande chaîne d’épiceries asiatiques canadienne T&T s’amène à Montréal

La chaîne de supermarchés asiatiques T&T ouvrira son plus grand magasin au pays dans l’arrondissement Saint-Laurent, au nord de Montréal, en décembre 2022.

Le commerce de 6500 mètres carrés sera situé près de l’autoroute 15 et de Décarie, dans les locaux d’un ancien Loblaws (renommé Provigo au Québec), qui sert actuellement de clinique de vaccination.

Et décidément, le site web de l’épicerie (disponible qu’en anglais pour le moment) a tout pour faire rêver les foodies.

On pourra y faire des trouvailles gourmandes uniques, comme de la crème glacée au bubble tea (thé perlé), des croustilles de calmar séché, des racines de lotus, des concombres de mer, et évidemment, des sauces et des épices en tout genre.

L’épicerie disposera également d’un comptoir de cuisine de prêts à manger si jamais l’envie vous prend de déguster un bon canard laqué ou du porc BBQ sur le pouce.

Viandes, fruits de mer, poissons, pâtisseries, fruits et légumes, rares et moins rares, y seront également nombreux.

T&T a déjà commencé à recruter du personnel et estime qu’il y aura 300 emplois à combler à l’approche de la date d’ouverture.

Une arrivée attendue

L’entreprise fait savoir par voie de communiqué avoir reçu beaucoup de commentaires positifs depuis l’annonce de sa venue dans la Belle Province.

«Le choix de cet emplacement nous permettra d’offrir aux résidents du Grand Montréal la meilleure expérience de magasinage T&T que nous savons offrir», a déclaré Mme Tina Lee, cheffe de la direction.

Fondée à Vancouver en 1993, la compagnie compte maintenant 29 succursales dans le pays dont en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario. C’est d’ailleurs la plus grande de ce genre au Canada.