Quoi faire à Montréal ce week-end?

Toute dernière représentation de 2022 revue et corrigée

Gros succès pour ce spectacle qui revisite l’année 2022 en humour au Théâtre du Rideau Vert. Trois nouvelles recrues se sont jointes à l’équipe: Monika Pilon, Marie-Ève Sansfaçon et Pierre Brassard qui prend les traits de plusieurs personnalités, dont Pierre Bruneau, Gilles Vigneault et François Legault. Une quarantaine de sketches sont présentés, orchestrés par Natalie Lecompte.

Théâtre du Rideau Vert

Samedi, à 20h

La lumino-méditation et le Zerobody pour se ressourcer

Le Strøm spa nordique propose un espace bien-être éphémère au Palais des congrès de Montréal. Parmi les activités à découvrir, le Zerobody qui apaise les tensions musculaires. Détente assurée sur un matelas d’eau chauffée qui épousera les contours de votre corps. Quant à la lumino-méditation, elle combine les bienfaits de la luminothérapie à ceux de la méditation afin de combattre la fatigue saisonnière.

Palais des congrès

Jusqu’au printemps. Samedi et dimanche: selon l’achalandage

Séance de lumino-méditation. Crédit photo: Strøm spa

Une belle dose d’émotions avec Les choristes au Monument National

Émotions garanties avec ce spectacle musical tiré de l’un des films les plus populaires du cinéma français. L’histoire est celle d’un musicien qui initie des jeunes en difficulté à la pratique du chant. Les choristes, mis en scène par Serge Denoncourt, met en vedette les chorales des Petits chanteurs du Mont-Royal et des Petits chanteurs de Laval.

Monument National

Jusqu’au 19 janvier. Samedi, à 16h et 19h30. Dimanche, à 14h et 19h30

Le spectacle Les choristes. Crédit photo: Juste pour rire

Soirée disco à la patinoire de l’esplanade Tranquille

Si vous aimez la musique disco et le patin à glace, voici la soirée qui comblera toutes vos attentes! L’immense patinoire de l’esplanade Tranquille se transforme en piste de danse les samedis soirs. En plein cœur du Quartier des spectacles, venez vous déhancher sur les plus grands succès disco d’artistes tels que Donna Summer, Kool & The Gang et les Bee Gees.

Esplanade Tranquille

Jusqu’au 25 mars. Les samedis, de 19h30 à 23h (L’horaire peut être modifié selon les conditions météorologiques)

Rare exposition de jouets anciens pour retomber en enfance

Une collection de jouets anciens est exposée au Musée d’histoire et du patrimoine, ainsi qu’à la Maison Pierre-Chartrand. Appartenant aux collectionneurs Marlène Lemieux et Stéphane Corriveau, certaines pièces datent de 1800! Une quarantaine de jouets comprenant de nombreuses poupées et voitures vous feront voyager à travers différentes époques.

Au Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval, jusqu’au 9 janvier

À la maison Pierre-Chartrand, jusqu’au 29 janvier

Une rave de jour dans une ambiance de jungle tropicale

La Société des arts technologiques se transformera en jungle éphémère à l’occasion du lancement d’un tout nouveau concept de rave de jour. Au programme: épais brouillard, jeu de lumière, projections thématiques et bonne musique avec aux platines Umfang, Ciel et Kris Guilty.

Société des arts technologiques

Samedi, de 14h à 23h

Le spectacle hors du commun de Messmer à L’Olympia

Prêt pour le grand frisson? Le maître de l’hypnose est bel et bien décidé à vous en mettre plein la vue. Dans Hypersensoriel, Messmer repousse les limites de nos cinq sens. Peut-on les décupler? Avons-nous un 6e sens? Éléments de réponse dans ce spectacle interactif qui met à l’honneur technologie et réalité virtuelle.

L’Olympia

Dimanche, à 20h

Le spectacle Hypersensoriel. Crédit photo: Messmer

Les courts-métrages à l’honneur au Cabaret Lion d’Or

Envie d’encourager la relève? The Plumber’s Station de l’Université McGill organise la première édition du Festival international des Lauréats de Film de Montréal (MILF FEST). À cette occasion, vous découvrirez de nombreux courts-métrages de jeunes réalisateurs en herbe. Différents prix seront décernés au cours de cette soirée.

Cabaret Lion d’Or

Dimanche, à 20h

