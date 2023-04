Les sorties geeks de la semaine du 24 avril 

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. Au programme: littératures de l’imaginaire, mauvais film et un bazar pour les cinéphiles!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Les littératures de l’imaginaire au Métropolis bleu

Non pas une, non pas deux, mais trois tables rondes sur les littératures de l’imaginaire seront présentées au Festival international de littérature Métropolis bleu qui se tiendra du 27 au 30 avril.

La première, en anglais, se nomme Hopepunk, planet opera, queer speculative fiction – What future is that? Réunissant les écrivain.e.s Rich Larson, Jorge Carrión et Su J Sokol, on s’y penchera sur les nouvelles voix en science-fiction qui créent à partir de points de vue considérés comme marginalisés. L’événement aura lieu le samedi 29 avril à 11h30.

Le second panel, en français cette fois-ci, abordera un sujet similaire, plus spécifiquement les récits féministes, inclusifs et politiquement engagés des auteur.trice.s Mélodie Joseph, Pascal Raud et JD Kurtness participant au renouveau de la science-fiction et de la fantasy. Des récits qui promettent de nous réconcilier avec l’espoir d’un monde et d’un futur meilleurs. L’événement Hopepunk, afrofantasy, cli-fi – Mais qu’est-ce que ça raconte?! se tiendra le dimanche 30 avril à 10h.

Enfin, la troisième table ronde, également dans la langue de Patrick Senécal, s’intitule Dévoration – littérature de l’horreur. Au menu: troubles alimentaires incontrôlables, pulsions sanguinaires, désirs inavouables, cannibalisme et nécrophagie obsessionnelle. Ce sera au tour des écrivain.e.s Véronique Drouin, Daniel Grenier et François Vaillancourt de mener cette discussion liée à l’horreur et au fantastique qui aura lieu le 30 avril à 13h.

Date: les 29 et 30 avril

Lieu: Hotel 10 – Salle Jardin (10 rue Sherbrooke Ouest)

Langues: français et anglais

Animation: Mathieu Lauzon-Dicsö

Soirée Mauvais Film

Tous les derniers samedis du mois, les gars de la websérie Trash Talk reçoivent des invité.e.s pour visionner des mauvais films au bar Le Jockey. Un événement parfait pour les fans de mauvais films – si vous en doutez, ils sont nombreux.

Ce mois-ci, les invité.e.s sont Alec Pronovost, un ex-employé du Club Piscine qui réalise désormais des courts métrages et des séries télé – dont Complètement Lycée avec Rosalie Vaillancout – ainsi que la pianiste et actrice Lysandre Ménard.

Métro a tenté de savoir quel serait le mauvais film présenté le 29 avril. Réponse des organisateurs: «Malheureusement, on ne dévoile pas le film avant, c’est annoncé sur place!» Comme on est bon joueur, on a décidé de parler de leur événement quand même.

Date: tous les derniers samedis du mois

Lieu: bar Le Jockey (1309 rue Saint-Zotique Est)

Langue: probablement en français, mais on ne peut rien promettre puisque le titre du film est annoncé sur place!

CinéBazar 2023

Sortez vos portefeuilles, le CinéBazar est de retour! Organisée par Mediafilm, cette convention permettra aux collectionneur.euse.s et amateur.trice.s de cinéma de s’acheter tous pleins de trucs qui viendront encombrer leur 3 ½! «Le lieu idéal pour acheter des affiches, DVD, livres, revues, etc.» peut-on lire sur l’événement Facebook du CinéBazar.

Petit conseil: allez vous acheter tout de suite de nouvelles étagères, vous allez en avoir besoin (l’auteur de ses lignes sait de quoi il parle).

Date: le 29 avril de 9h à 16h

Lieu: Centre du plateau (2275 boulevard Saint-Joseph Est)

Langues: ça dépend c’est quoi t’achètes, duh!