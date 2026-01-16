Plaisirs d’hiver à Pierrefonds-Roxboro : Une célébration du grand air

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à Montréal invite ses résidents à participer à l’événement annuel Plaisirs d’hiver, prévu pour le samedi 7 février de 13h à 16h au parc de Roxboro.

Cet événement gratuit promet une variété d’activités sportives et récréatives pour toute la famille, mettant en avant l’amour du plein air et de l’hiver.

Plaisirs d’hiver propose une gamme d’activités pour petits et grands. Les participants pourront profiter de jeux gonflables, d’animations de rue et d’une station d’écriture de vœux d’amour. Pour se réchauffer, du chocolat chaud sera offert sur place. En outre, l’événement met à disposition gratuitement des équipements sportifs tels que des patins, des vélos à pneus surdimensionnés (fat bikes) et des raquettes, permettant ainsi aux familles de s’initier aux sports hivernaux.

«C’est une fierté d’organiser un rassemblement actif où tout le monde peut profiter d’une foule d’activités en plein air. Les familles peuvent s’initier aux sports hivernaux grâce au prêt gratuit d’accessoires sportifs. Pour nous, c’est un engagement d’organiser des événements qui font bouger et qui sont accessibles et Plaisirs d’hiver en est bien l’exemple», affirme le maire d’arrondissement Jim Beis.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.