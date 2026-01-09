Laval en blanc revient pour trois jours de festivités

La Ville de Laval annonce le retour de son événement hivernal phare, Laval en blanc, qui se tiendra du 23 au 25 janvier au Centre de la nature. Cette 21e édition promet trois jours de festivités gratuites pour toute la famille.

Laval en blanc propose une multitude d’activités pour tous les âges. Les visiteurs pourront s’essayer à une course à obstacles, participer à des ateliers de sculpture sur neige, et découvrir des activités sportives et ludiques telles que le parcours de via ferrata, le lancer de la hache, le tir à l’arc, le curling, le hockey libre, le baby-foot humain et les jeux géants. Les amateurs de glisse pourront profiter de couloirs ouverts exceptionnellement jusqu’à 21 h pour glisser sous les étoiles.

Côté spectacles, le violoncelliste électrique Éric Speed se produira aux côtés d’artistes de danse aux cerceaux lumineux. Les plus jeunes ne seront pas en reste avec des spectacles jeunesse, incluant le jongleur pâtissier Gazby et le clown Atchoum, qui présentera un spectacle rock familial. Le vendredi soir, un spectacle pyrotechnique grandiose illuminera le ciel, synchronisé sur une trame sonore entraînante. Des ateliers de percussions avec Baratanga seront également proposés tout le week-end.

Pour plus d’informations sur les activités hivernales à Laval, les intéressés peuvent consulter le site laval.ca/dehors.

