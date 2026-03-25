Pétition: 20 000 signatures en soutien aux organismes communautaires

En pleine semaine de grève du milieu communautaire québécois, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone, a déposé une pétition de soutien contenant 20 000 signatures à l’Assemblée nationale. La grève a aussi obtenu l’appui du Parti québécois et de Québec solidaire.

La pétition réclame l’amélioration du financement des organismes communautaires et des organismes à but non lucratif. Les signataires critiquent le manque de transparence et les délais importants qui caractérisent le financement actuel des organismes communautaires.

Trop d’organismes sont encore financés au projet plutôt qu’à la mission. Il est donc difficile de planifier les opérations sur le long terme, puisque le financement peut varier avec la fin d’un projet. Selon eux, cette instabilité financière menace directement l’accès aux services essentiels pour les citoyens les plus vulnérables.

Un appel à l’action

Mathieu Gélinas, co-porte-parole du mouvement «Le communautaire à boutte», souligne que le personnel des 1650 organismes membres sont à bout de souffle.

«Les 50 000 travailleuses et travailleurs vivent une détresse psychologique, un épuisement généralisé et des conditions salariales indécentes. Combien de groupes devront fermer leur porte pour qu’on soit pris au sérieux? Combien de travailleuses et de travailleurs quitteront le navire, épuisés?», lance-t-il.

Plusieurs organismes membres du mouvement sont en grève depuis lundi pour dénoncer la situation.

Mobilisation à Rivière-des-Prairies

Le Centre de Promotion Communautaire Le Phare, situé à Rivière-des-Prairies, a aussi annoncé mercredi sa participation active au mouvement «Le communautaire à boutte». À 16h, les membres du centre et les résidents locaux se sont rassemblés pour manifester leur soutien.

«On a déjà rencontré plusieurs fois nos députés pour exposer la situation critique dans laquelle les organismes se retrouvent… et chaque fois on nous reçoit avec de belles paroles, mais ça ne se traduit jamais en action ou en augmentation de nos subventions!», affirme une travailleuse du Phare dans un communiqué de presse.

Le rassemblement de ce mercredi est une tentative de plus pour faire entendre la voix des travailleurs communautaires et des citoyens de Rivière-des-Prairies. En unissant leurs forces, ils espèrent inciter les décideurs à prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation.

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