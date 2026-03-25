Réal Bossé intronisé au Temple de la renommée de la LNI

La carrière d’improvisateur de Réal Bossé sera récompensée le 4 mai, alors qu’il sera intronisé au Temple de la Renommée de la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI). L’événement aura lieu en marge du Match des Étoiles.

Réal Bossé, bien connu pour ses rôles à l’écran, notamment dans Camping sauvage, Dans une galaxie près de chez vous et 19-2, est aussi un improvisateur hors-pair. Il a participé à 25 saisons de la Coupe Charade de la LNI et remporté des centaines de matchs.

«Réal est une figure importante du milieu de l’improvisation depuis toujours», souligne François-Étienne Paré, conseiller artistique et joueur officiel de la LNI depuis 1999. «Longtemps avant son arrivée à la LNI, toute la planète impro parlait déjà de cet improvisateur exceptionnel venu de Rivière-Bleue, avec trop de cheveux, et qui brûlait les ligues. […] Quel joueur! Quel partenaire!»

Événement-bénéfice pour la LNI

C’est la première ouverture du Temple à de nouveaux membres depuis 2017. Les détenteurs de billets pour cet événement-bénéfice auront accès à divers privilèges, notamment la possibilité d’assister à la cérémonie d’intronisation et au Match des Étoiles depuis une section spéciale aménagée directement sur la scène. Ce billet VIP-Sur scène est limité à seulement 12 personnes.

En plus de cette proximité avec les artistes, les détenteurs de billets VIP bénéficieront d’un accès à un cocktail privé précédant le spectacle, organisé à l’Espace VIP. Pour ceux qui choisissent le billet VIP-En salle, ils auront également accès au cocktail privé et un siège réservé au parterre pour être aux premières lignes de la cérémonie et du spectacle.

L’intronisation au Temple de la Ronommée est un événement-bénéfice pour soutenir le Théâtre de la LNI dans sa mission de recherche, création et transmission en improvisation théâtrale. Depuis 1977, le Théâtre de la LNI offre des moments uniques aux amateurs d’improvisation. En participant à cet événement, les spectateurs contribuent à la pérennité de cette institution culturelle.

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