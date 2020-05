Jeu du Lundi : A Fake Artist Goes to New York

Tous les lundis, le Ludologue présente un jeu de société. Qu’il soit récent ou sorti il y a 50 ans, le jeu sera tout le temps un coup de cœur personnel.

Il y a des jeux qui sont tellement simples et à la fois tellement bons qu’on se demande : « pourquoi je n’y ai pas pensé?? ». Parmi ces jeux, il y en a un au titre atypique pour un jeu mais qui me plait beaucoup : A Fake Artist Goes to New York.

Et donc, qu’est-ce que c’est que ce jeu?

A Fake Artist Goes to New York de, son petit nom, Fake Artist est un jeu de dessin. Évidemment, tous ceux qui « n’ont pas de talent » sont en train de râler qu’ils détestent les jeux de dessin. Je vous comprends, je suis pas très doué moi-même, mais restez jusqu’à la fin vous verrez…

Tout d’abord, il faut savoir que c’est plus un jeu à rôle secret où il faut démasquer un joueur. Cependant, à la différence de tous les jeux de ce genre, on n’utilise pas la parole pour bluffer, mais plutôt son crayon.

À chaque manche, un joueur choisit un mot à dessiner et annonce un thème à voix haute qui sert d’indice. Il prend ensuite un carton par joueur sur lesquelles il écrit le mot secret sauf un où le mot est remplacé par un X.

Le joueur qui reçoit le X est le Fake Artist dont la mission est de trouver quel est le mot secret. Les autres joueurs doivent tenter de le démasquer.Pour ce faire, les joueurs doivent participer à une oeuvre collective sur laquelle, à tour de rôle, ils ajoutent un trait.

Après deux tours de tables, les joueurs doivent voter pour celui qu’ils pensent être le Fake Artist. Si une majorité a raison, les vrais artistes le Fake Artist a une chance de se rattraper en devinant correctement le mot secret.

En somme un petit jeu où il est totalement possible de justifier son absence de talent en dessin en disant qu’on souhaite confondre le Fake Artist.

A Fake Artist Goes to New York – 5-10 joueurs – 20 min. – 8+

À essayer si :

Vous voulez un jeu accessible à faire avec des gens qui sont peu familiers avec les jeux de société.

Vous aimez les jeux de bluff et que vous cherchez une petite twist.

Vous recherchez un jeu facile à transporter partout où vous allez.

À éviter si :