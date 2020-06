5 jeux pour remplacer Jenga

Le Jenga est probablement, parmi les jeux de société les plus connus, le plus facile à apprendre. Il suffit de regarder quelqu’un jouer son tour pour comprendre ce qu’on doit faire : on prend un bloc de la tour, on le place sur le dessus de celle-ci et on espère rien faire tomber! Voilà!

Cependant, il est fort probable que vous ayez trop joué et que vous recherchiez de nouveaux défis d’équilibre… Voici donc 5 suggestions pour vous donner des sueurs froides!

1.

Suspend Probablement le jeu le plus populaire lorsque je fais des animations. Dès que je sors Suspend, les joueurs sont intrigués et ont envie d’essayer. Il existe plusieurs modes de jeux, mais toutes reposent sur le même principe : on lance le dé puis on place une tige selon la couleur indiquée. Et il faut éviter de tout faire tomber! Simple, efficace et accrocheur. 1-4 joueurs / 15 minutes / 8 ans et plus Suspend sur Amazon.ca Crédit photo: melissaanddoug.com 2.

Tac Tac Jack Click Clack Lumberjack, Toc Toc Woodman et maintenant… Tac Tac Jack! Le « jeu avec la hache » a connu beaucoup de noms et beaucoup d’éditions depuis 2008. Mais le principe est toujours resté le même : on place des pièces (écorce ou centre) qui forment un arbre. À son tour, on frappe 2 fois sur l’arbre avec la petite hache. Tout ce qui tombe, on le ramasse… Si une écorce vaut 1 point, un centre en fait perdre 5! Il faut donc être très doux pour éviter que tout tombe! 2-7 joueurs / 10 minutes / 5 ans et plus Crédit photo: foxmind.com 3.

Décrocher la Lune Décrocher la Lune, c’est un peu le cousin zen, rêveur de Jenga. Ici, les joueurs accrochent des échelles les unes dans les autres sur une base en forme de nuage. À tour, on lance un dé qui indique combien d’échelles placer. Mais attention! Il faut toujours que les échelles jouées sont les plus hautes de toute la structure. Si on rate, on prend des pions en formes de gouttes… Et en avoir trop assure la défaite! 2-6 joueurs / 20 minutes / 6 ans et plus Décrocher la Lune sur Amazon.ca Crédit photo: studiobombyx.com 4.

Lift It Et si on faisait un jeu d’équilibre où les joueurs ne peuvent utiliser leurs mains? Et si à la place, ils utilisaient un crochet suspendu à leur front? Complètement fou, n’est-ce pas? En tout cas, le créateur de Lift It s’est sûrement dit ça! Un jeu de précision qui demande de la dextérité de la tête au lieu des mains. 1-8 joueurs / 30 minutes / 8 ans et plus Crédit photo: theop.games 5.

Crazy Tower J’en ai déjà parlé dans une chronique précédente et je ne peux m’empêcher de mentionner à nouveau Crazy Tower. Création québécois qui, au premier coup d’oeil, peut ressembler à un croisement du Jenga avec Tetris. Le jeu propose plusieurs modes : Saboteurs (tous contre un), Compétitif (où chacun joue pour soi) et Solo (où on tente de réussir une série de défis). Pour ceux qui ont envie de revisiter les jeux d’équilibre! 1-4 joueurs / 10-20 minutes / 8 ans et plus Crazy Tower sur Amazon.ca Crédit photo: jeuxsynapsesgames.com

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier