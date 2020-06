Sagrada, version physique et numérique

Les jeux de société les plus versatiles sont ceux qui s’explique en moins de 5 minutes, mais qui ont assez de profondeur et de variété chaque partie pour nous donner le goût d’y rejouer encore et encore. On peut alors les amener dans n’importe quel contexte, autant avec des joueurs habitués qu’une soirée en famille.

C’est le cas de Sagrada, un jeu de réflexion compétitif de 2017 pour 2 à 4 joueurs (2 à 6 avec l’extension), qui vient tout juste d’être adapté en version numérique sur Steam, iOS et Android.

Dans Sagrada, on doit construire un vitrail en plaçant des dés de couleurs sur notre plateau pour marquer un maximum de points.

À chacune des 10 manches, on brasse des dés pigés au hasard dans un sac, et les joueurs en choisissent un à tour de rôle et le positionnent sur leur grille. Attention, celle-ci est unique à chaque joueur et ses espaces contiennent parfois des restrictions de couleurs ou de chiffre! Cette grille est en fait une carte que l’on insère dans notre plateau/vitrail, elle est donc interchangeable chaque partie.

On marque des points en complétant les cartes objectifs personnelles (additionner la valeur des dés d’une couleur spécifique sur votre grille), ou les objectifs communs pour tous les joueurs, qui offrent des défis variés (par exemple, former des colonnes où chaque chiffre est différent)

Trois cartes outils pigées au hasard vous permettent de corriger des erreurs de placement en cours de partie, en payant une bille pour déplacer un dé, ou ignorer une restriction.

Une adaptation numérique sans faille

J’ai rarement vu un jeu de société étant autant propice à une adaptation mobile et PC. En fait, le jeu entier consiste uniquement en un déplacement de dés. Pas de lecture de texte minuscule sur son téléphone, ou de plateau de jeu difficile à gérer. C’est du «drag and drop» facilement jouable sur un écran tactile ou à la souris.

La présentation est exemplaire : la thématique de construction de cathédrale a été utilisée au maximum avec des décors en 3D magnifique, mais non distrayant. L’interface épurée est toujours claire et stylisée. C’est le genre d’adaptation qui nous rappelle pourquoi ça vaut la peine de payer pour une version mobile ou Steam plutôt qu’une version maladroitement assemblée dans Tabletop Simulator.

Une version mobile idéale pour le jeu solo

La campagne solo est le compagnon idéal pour vos temps morts en transports en commun, puisque le temps d’une partie est réduit à moins d’une dizaine de minute. Elle vous propose des dizaines de scénario au paramètres prédéfini, de sorte à vous offrir un défi de plus en plus coriace. Un deuxième mode en solo n’a pour adversaire qu’un pointage cible à atteindre. Il vous laisse choisir la difficulté du défi et votre plateau de jeu.

Il est aussi possible d’utiliser le mode «passer et jouer» pour du multijoueur local (idéal avec une tablette), ou même de jouer en ligne!

La version Steam inclus bien sûr toutes ces fonctionnalités, en plus d’être la plus jolie, mais aussi la plus dispendieux. Quoique pour 11,49$, ça vous fait un bon petit jeu de puzzle, tout en vous permettant de tester si les mécaniques vous plaisent, avant d’investir dans la version physique.

Sagrada est disponible dès maintenant sur les plateformes suivantes:

Sur iOS https://apps.apple.com/app/sagrada/id1439244077

Sur Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.direwolfdigital.sagrada

Sur Steam: https://store.steampowered.com/app/965590/Sagrada/

En version physique: https://www.ludold.com/sagrada-fr.html

Un texte de Martin Brisebois