Jeu du Lundi : Android Infiltration

Tous les lundis, le Ludologue présente un jeu de société. Qu’il soit récent ou sorti il y a 50 ans, le jeu sera tout le temps un coup de cœur personnel.

Je suis un grand fan des univers cyberpunk (comme en témoigne mon article sur Cyberpunk 2077). Cependant, si le genre est bien représenté dans les jeux de rôle (Cyberpunk, Shadowrun, Corporation, …), il n’y a que très peu de jeux de société dans ce style qui se démarquent… Il y a toutefois une licence qui ressort du lot et c’est celle d’Android principalement représenté par le jeu de cartes évolutif Netrunner. Et le jeu d’aujourd’hui, Infiltration, s’inscrit dans la gamme Android mais propose une mécanique toute différente de son grand frère.

Et donc, qu’est-ce que c’est que ce jeu?

Dans Infiltration, les joueurs sont des runners, c’est-à-dire des mercenaires oeuvrant dans l’ombre pour des mégacorporations. Leur objectif est de pénétrer dans les bureaux ultra-sécurisés de l’une d’elles pour y dérober des préciseuses data.

Si les joueurs participent ensemble au casse, il faut savoir que chacun y va solo : ne sera récompensé que celui ou celle qui aura su récupérer le plus de data et s’en sortir sans se faire prendre…

Au début de la partir, les bureaux à infiltrer sont déterminés aléatoirement avec des cartes. À chaque tour, les joueurs vont choisir secrètement une action (avancer, reculer, voler des data, …) puis la révéler. Ainsi, il vont s’enfoncer plus profondément dans les bureaux, découvrant progressivement de nouvelles salles avec plus de data mais aussi plus de sécurité.

Sécurité qui est un élément central du jeu car plus la partie progresse, plus les services de sécurité sont sur le point d’arriver dans les bureaux et de cerner tous ceux qui s’y trouvent. Les joueurs doivent donc faire attention à quitter les lieux au bon moment au risque de tout perdre.

En somme, un petit jeu de prise de risque, avec plusieurs surprises et quelques coups fourrés dans un univers cyberpunk.

Android: Infiltration – 2 à 6 joueurs – 30-45 min. – 14+

À essayer si :

Vous voulez un jeu simple, rapide et efficace qui s’explique très facilement.

Vous voulez découvrir un autre jeu dans l’univers Android ou êtes fans de cyberpunk.

Vous aimez les jeux légers où on prend les opportunités plutôt que de planifier plusieurs tours à l'avance.

À éviter si :

Si vous n’avez pas la motivation de lire une règle super longue pour un jeu au final aussi simple.

Les jeux de prises de risque et d’opportunités au détriment des autres ne vous plaisent pas.

Vous n’aimez pas quand le hasard vous empêche de maximiser vos gains dans un jeu.

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca