Zombie Teenz Évolution en 5 points

Prévu pour début novembre, Zombie Teenz Évolution de l’éditeur québécois Scorpion Masqué a la barre haute. Le jeu pour enfant est la suite (qui peut aussi se jouer indépendamment) de Zombie Kidz Évolution, le jeu numéro 1 dans la catégorie « jeux pour enfants » sur le site référence BGG.

Ici, on incarne des jeunes qui travaillent ensemble pour trouver un remède qui redonnera aux zombies leur forme humaine. Un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs d’une durée d’environ 20 minutes.

Pour revoir l’ouverture de boite en direct sur Facebook

Pour la famille

Selon la boite, le jeu est recommandé pour les 8 ans et plus. Personnellement, je l’ai joué avec un 7 ans et il a vraiment accroché, redemandant de jouer, rejouer et re-rejouer. Par contre, à la différence de nombreux autres jeux qui peuvent se jouer entre adultes, celui-ci vous paraitra un peu trop simple. D’autant plus que le hasard est quand même très présent. Un groupe d’enfants entre 7 (voire 6) et 10 ans devraient au contraire tripper sur le jeu.

Une mécanique simple

Si le jeu est clairement l’héritier de Zombie Kidz Évolution et de leur grand-père Zombie Kidz (oui, ce sont deux jeux différents), le jeu est un poil (et je dis bien un poil) plus approfondi. Au lieu d’empêcher les zombies d’entrer, dans le cimetière ou l’école selon la version, il faut maintenant récolter des ingrédients. Pour ce faire, on a accès à 3 actions : se déplacer, transférer un ingrédient ou attaquer un zombie. Rien de bien complexe à mémoriser.

Un jeu évolutif

Comme son nom l’indique, Zombie Teenz Évolution est un jeu évolutif. Mais qu’est-ce que ça signifie? À l’instar d’un jeu de type legacy (héritage) où on débloque des éléments de jeux au fil des parties, Zombie Teenz Évolution vient avec 14 enveloppes scellées. Au fil des parties, on peut les ouvrir pour débloquer de nouveaux éléments de jeux.

Une difficulté progressive

Plus on ouvre des enveloppes, plus on débloque des éléments et plus on débloque d’éléments, plus les parties sont difficiles. Si, somme toute, le jeu reste assez facile à gagner, il peut être frustant de ne pas l’emporter à cause d’un jet de dé. L’éditeur y à pensé en proposant d’intégrer certaines règles avancées ou pas selon le choix des joueurs.

Plein de clins d’oeil

L’équipe éditoriale du Scorpion Masqué produit, depuis quelques années de magnifiques jeux truffées de clins d’oeil, références, gags et autres. D’ailleurs, une trame narrative se développe tout au long des parties et celle-ci se dévoile sous forme d’une bande dessinée. Je souligne aussi l’originalité d’avoir choisi qu’un des protagonistes soit en chaise roulante : je n’ai pas souvenir d’avoir vu ça dans un jeu de société!

Sortie prévue en novembre – 29,99$

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca