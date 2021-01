2021 pour les éditeurs québécois (4/5)

Pour moi, le début de l’année, c’est le moment où je sors mon téléphone pour prendre des nouvelles des maisons d’éditions québécoises. Comme les années précédentes, je vous propose un petit tour d’horizon des projets en cours et à venir pour les éditeurs de jeux de société de chez nous.

Cette année, ils ont été 23 à répondre à mon appel! Comme ça fait beaucoup pour un article, j’ai divisé le tout en plusieurs parties en les classant simplement par ordre alphabétique. Aujourd’hui : Paper Plane Games, Placote, Plan B Games et Randolph Édition.

–partie 1, partie 2, partie 3, partie 5-

Il me faut quand même vous mentionner que toutes les dates indiquées dans cette série sont des estimations données par les éditeurs et que celles-ci peuvent changer pour des raisons que vous pouvez sûrement imaginer. N’hésitez pas à consulter leurs sites web et réseaux sociaux pour vous tenir à jour.

Paper Plane Games

L’an passé, l’éditeur Paper Plane Games a publié son tout premier jeu : Fairy Trails. Cette année, le jeu devrait paraître en deux langues supplémentaires : en nééerlandais (via White Goblin) et en chinois. De plus, il devrait se retrouver sur la plateforme Board Game Arena sous peu.

comme mentionné sur l’image ce n’est pas une version définitive

Cependant, si deux jeux supplémentaires auraient dû sortir en 2020, les effets de la pandémie, notamment par le télé-travail obligatoire, ont de beaucoup retardé ceux-ci. Ainsi, ils devraient plutôt paraître plus tard dans l’année : été pour le premier et automne5 pour le second. L’éditeur promet malgré tout que les deux jeux, visant les familles amatrices de jeux, auront de beaux visuels.

Si le premier aura pour thème la cartographie à la Renaissance, le second sera un coopératif axé sur le travail de la police londonienne au 19e siècle. Un des deux titres sera probablement lancé en sociofinancement cet été. Sans dire lequel des deux, l’éditeur assure que le jeu se prête vraiment bien à ce type de financement avec plein de possibilités pour booster le jeu.

Placote

Les Éditions Passe-temps sont surtout connus dans le monde du jeu sous le nom de Placote, leur ligne de jeux de société lancée en 2016. En effet, la compagnie propose du matériel scolaire depuis 1996, mais, depuis 5 ans, aussi des jeux de société qui sont des versions kit à la maison de leurs contenus pour les écoles.

Pour souligner leurs 5 années, l’équipe de Placote prévoit d’essayer les choses différemment pour élargir son offre. Si dans les boîtes précédentes, le parent devait toujours être actif, il pourra avec les nouveaux jeux qui s’en viennent jouer un rôle de supervision.

D’ailleurs, si la gamme avoisine les 50 produits, 6 devraient s’ajouter cette année. On peut notamment s’attendre à des ensembles qui aideront les familles dans leur quotidien. Malheureusement, l’éditeur veut se garder des surprises et ne désire pas en dévoiler plus, invitant les intéressés à les suivre sur leurs réseaux sociaux.

Plan B Games

logo planb

Pour Plan B Games l’année commence en force avec l’annonce d’Equinox qui sera une reprise complète du classique Colossus Arena (1997) de Reiner Knizia. Le jeu est prévu pour probablement sortir pour Origins Festival, soit au mois de juin. Si l’ensemble des mécaniques du jeu vont rester les mêmes, le thème et les illustrations seront complètement revisitées. Ici, des créatures mystiques entièrement originales s’affronteront dans une compétition dont la gagnante aura l’honneur de faire partie du folklore mondial.

Effet de la pandémie, Alma Mater et son extension devaient arriver au Québec (et en Amérique du Nord) au courant de l’année 2020. Finalement, le jeu vient tout juste de sortir en boutiques. De son côté, le troisième et dernier jeu de la trilogie Century Golem devrait être disponible à la distribution en 2021.

De plus, l’équipe dit travailler sur le prochain Azul. Déjà, l’auteur original aurait développé au moins 7 jeux dans cette veine. Du côté de la ligne Eggertspiel, on devrait voir s’ajouter un nouveau jeu plutôt lourd tandis que celle de Pretzel, qui se concentre principalement sur les jeux d’adresse, sera probablement revisitée.

Par-dessus tout ça, Plan B propose maintenant des produits dérivés comme des tasses Azul ; peut-être d’autres marchandises s’ajouteront cette année. Sinon, tout le contenu en ligne est en transition vers le nouveau site web. Et l’équipe devrait grandir encore cette année avec la réouverture d’un poste en marketing.

Randolph

Pour Randolph Editions, c’est une grosse année qui s’en vient avec de nombreux nouveaux projets. Sans compter que certains projets, comme Bière Mystère, qui devaient sortir l’an dernier ont été repoussés. Mis sur la glace à cause de la COVID parce que comme le dit l’éditeur : « avec le contexte, sortir un jeu qui nécessite de se rassembler n’est pas forcément la meilleure idée ». Toutefois, ils espèrent pouvoir le sortir à l’automne 2021. Le jeu est développé en partenariat avec les microbrasseries québécoises; on pourra donc y retrouver plus qu’une 50aine de bières. De plus, comme la gestion des informations et découvertes ne se fait pas de la même façon que pour Vin Mystère, l’équipe a de nouveau fait appel à Jessica Harnois mais aussi à Bière-Luc et à un spécialiste de la boutique Peluso.

Pour ce qui est Linkto, la collection devrait s’agrandir au mois de septembre avec un boite famille (8+) ayant pour thème les Animaux. Aussi, une version 2 ans plus, titrée Petit Linkto, reprenant l’idée d’association d’images sur 5 niveaux de difficulté devrait paraître au courant de l’année. D’ailleurs, l’équipe d’édition prévoit développer une gamme enfants.

De son côté, TTMC devrait avoir son extension avec une vingtaine de nouvelles cartes par catégorie. De format voyage, le jeu pourra être joué de façon totalement indépendante.

L’an dernier, l’équipe devait sortir une version française du jeu Herd Mentality de Big Potato finalement retardée pour sortir en 2021. L’objectif du jeu est de toujours répondre avec la majorité pour espérer l’emporter.

Pour les jeux en développement, l’équipe annonce avoir récupéré une très grosse licence, mais peu d’informations peuvent être données pour le moment. Par contre, l’équipe travaille sur un tout nouveau système de jeu d’enquête. Pas de titre pour le moment, mais 3 scénarios sont en préparation avec différents auteurs dont Thomas Dagenais-Lespérance (Decrypto),Théo Rivière (Draftosaurus) et un à confirmer. La particularité du jeu est que toute l’information sera disponible dès le départ et qu’il n’y aura besoin d’aucun support numérique.

Sinon, l’équipe travaille sur nous concept, Histoire parallèle, qui serait la rencontre entre Telestrations et L’osti d’jeu. Sorte de générateur de blagues, le jeu est un peu en flottement car il est difficile à tester à distance.

Finalement, l’équipe a hâte au retour des évènements et à la réouverture des pubs pour pouvoir tester leurs jeux en développement avec le public.

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca