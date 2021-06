Watch Dogs: Legion of the Dead et la mise à jour 4.5

Ubisoft annonce que la mise à jour 4.5 de Watch Dogs: Legion est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X|S. Elle est également disponible sur PC (Epic Games Store et Ubisoft Store), sur Ubisoft+*, le service d’abonnement d’Ubisoft et sur Amazon Luna, dès son lancement en France.

La mise à jour 4.5 introduit Watch Dogs: Legion of the Dead, un tout nouveau mode de jeu PvE en ligne, actuellement en phase d’Alpha sur PC. Watch Dogs: Legion of the Dead offre aux joueurs une expérience roguelite au cours de laquelle les joueurs devront survivre à la menace imminente des morts-vivants et à l’hostilité qui règne dans la ville déchue de Londres.

En solo ou en coopération avec 4 joueurs maximum, les joueurs devront élaborer une stratégie afin d’atteindre le point d’extraction pour chaque « run » et de rassembler le plus de ressources possibles. Les joueurs pourront utiliser des capacités telles que l’Essaim d’abeilles pour décimer leurs ennemis, la cape de réalité augmentée pour échapper aux menaces ou encore une Arachnobot de combat équipée d’une tourelle pour se protéger.

Cette mise à jour introduit également d’autres contenus gratuits au sein de la campagne solo et du mode online du jeu :

Mode online :

Opération Tactique #2 : Le Projet Omni est une mission intense et stimulante qui obligera les joueurs à élaborer une stratégie avec leur équipe de quatre pour infiltrer un projet secret et découvrir pourquoi les appareils Optik des Londoniens affectent négativement leur cerveau.

Campagne solo et mode online :

Le téléchargement gratuit d’Helen, la meilleure des grand-mères (disponible dès le 15 juin).

Les 60 FPS sur les consoles de nouvelle génération via le mode Performance.

La possibilité de jouer en cross-gen entre l’ancienne et la nouvelle génération de consoles.

Un nouveau circuit de récompenses gratuites incluant des tenues, des skins d’armes et plus encore.

Dans Watch Dogs: Legion, la ville de Londres est sur le point de s’effondrer. Au milieu du chaos, une mystérieuse entité connue sous le nom de Zero-Day a piégé le groupe secret de résistants de DedSec en l’accusant d’être à l’origine de plusieurs bombardements à divers endroits de la ville. Dans la foulée, des criminels issus de tous les quartiers malfamés de Londres en ont profité pour prendre le contrôle, en l’absence du gouvernement. En tant que membres de DedSec, les joueurs affronteront des criminels de taille. Qu’ils soient sadiques, mercenaires, cybercriminels ou pire encore, les joueurs devront faire face à une grande variété d’ennemis et de situations, et recruter de nouveaux membres en conséquence afin de libérer Londres de tous ces opportunistes et découvrir qui se cache derrière Zero-Day.

Watch Dogs : Legion propose une variété d’options d’accessibilité, allant des commandes entièrement personnalisables aux sous-titres audio directionnels. Une liste complète des options d’accessibilité est disponible sur news.ubisoft.com.

De plus amples informations sur Watch Dogs : Legion sont disponibles sur le site officiel du jeu et via le hashtag #watchdogslegion.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca