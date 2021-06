Nintendo Direct : un spécial E3 2021 dès le 15 juin

Les fans de Nintendo ont une nouvelle date à encercler au calendrier : le 15 juin prochain, moment convenu pour diffuser une capsule Nintendo Direct. Celle-ci sera consacrée aux projets à venir de l’éditeur, le tout présenté en marge du salon E3 2021.

La diffusion est prévue à midi (heure de l’Est) et sera d’une durée approximative de 40 minutes. Ce sera sans doute l’occasion d’en apprendre plus sur des jeux très attendus comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, No More Heroes III ou encore Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Nous devrions aussi connaître le dernier combattant à venir dans Super Smash Bros. Ultimate.

Notez qu’il serait surprenant de voir Metroid Prime 4 ou encore Shin Megami Tensei V, car la présentation se consacrera aux jeux Switch à venir en 2021.

Dès le Nintendo Direct terminé, les fans seront invités à poursuivre cette journée de pur bonheur avec Nintendo Treehouse: Live. Environ trois heures de présentation de jeux sous forme de gameplay commenté en direct les attendent.

Ajoutez ce site à vos favoris pour visionner l’événement en direct : https://www.nintendo.com/e3/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca