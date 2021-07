Le Grand Costumier se tourne vers l’industrie du jeu vidéo

Le Grand Costumier de Montréal (LGC) est heureux d’annoncer la mise en place d’un Pôle spécialisé en costumes numériques qui profitera aux industries créatives et culturelles, plus particulièrement à celle du jeu vidéo.

Le projet vise le développement, la production et la commercialisation d’une offre de formation de perfectionnement en création de costumes s’adressant aux artistes 3D travaillant en créativité numérique. Le Pôle offrira également des services d’aide à la création, permettant aux studios d’avoir accès à l’expertise du Grand Costumier ainsi qu’aux costumes de sa collection, en appui à leur création. Ces services permettront de répondre de façon très personnalisée aux besoins différenciés des studios.

Une première formation, Patrons orienté jeu vidéo, est actuellement en développement. Mieux maîtriser les étapes de création d’un patron a pour but de permettre aux artistes 3D d’optimiser l’utilisation des logiciels de création, de générer des gains de temps significatifs et ultimement de rehausser la qualité de leurs productions.

« En soutenant ce type d’initiatives, notre gouvernement démontre toute l’importance qu’il accorde à l’innovation et à la créativité, mais aussi à l’adaptation du milieu culturel aux défis numériques. L’objectif de transfert et de partage de connaissances poursuivi par ce projet, jumelé au rayonnement des arts, de la culture et du savoir québécois qu’il favorise, a de quoi nous rendre fiers du talent et de l’entrepreneuriat culturel et créatif d’ici », a fait savoir Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

« Initiative audacieuse reflétant la vision entrepreneuriale du Grand Costumier, le projet constitue un levier exceptionnel pour la relance, en ciblant une industrie à portée mondiale, nous permettant de diversifier notre offre de services, et de nous positionner au sein d’un écosystème parmi les plus dynamiques au pays. A terme, plusieurs autres formations et ressources pourront s’ajouter au Pôle. » déclare Marie Houde, directrice générale du Grand Costumier

LGC s’est entouré de précieux partenaires dans la mise en œuvre du projet : le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN), La Guilde du jeu vidéo du Québec et Ubisoft.

« La formation sera destinée dans un premier temps au milieu professionnel, dans un format disponible en ligne développé grâce à l’expertise du Groupe Collégia, et pourrait éventuellement s’intégrer à un cursus collégial ainsi qu’être élargi au secteur des effets visuels et autres secteurs convergents, notamment celui de l’animation, des productions télévisuelles, du design et de la publicité. » mentionne Isabelle Cayer, directrice générale du CDRIN

Ce projet est rendu possible grâce au financement du Programme innovation du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI), à un soutien obtenu dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) ainsi qu’au Fonds de développement de l’économie sociale (FDÉS) de PME-MTL Centre-Ville.

À propos du Grand Costumier

Le Grand Costumier est un OBNL d’économie sociale qui a pour mission de préserver la collection de costumes reçue de Radio-Canada, de la bonifier et d’assurer son accessibilité aux créateurs de productions médiatiques et d’arts vivants à travers le Canada. Il veille à valoriser le riche patrimoine textile et vivant que représente sa collection en assurant sa préservation ainsi que le transfert du savoir-faire des métiers du costume.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca