Domeno au sommet des palmarès

Le DJ originaire de L’Île-Bizard, Domeno, alias Domenic Pandolfo a récemment été récompensé par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour avoir coécrit et produit la chanson Fairplay de l’artiste Zagata, qui a atteint la première position du palmarès radio Correspondants, en avril.

Plus importante organisation de gestion de droits au Canada, la SOCAN octroie une plaque commémorative aux auteurs-compositeurs et éditeurs de chansons ayant atteint la première position dans un des divers palmarès radios.

Écrite en collaboration avec Zagata, Fairplay a, le 23 avril, atteint le sommet au sein du système de compilation des palmarès des stations de radio en région, et de certaines stations francophones en Ontario et dans les Maritimes.

L’artiste Jesse Proteau, qui a pris le nom de scène Zagata, a récemment sollicité le DJ originaire de l’Ouest-de-l’Île afin qu’il produise son premier court album, sur lequel on retrouve le simple Fairplay.

«Jesse, c’était un gars de guitare et voix. Il voulait juste amener une touche d’électronique, indique le DJ. Pour nous, ça a été très personnel pour ce qui est des textes. Au moment d’écrire, on vivait tous deux une séparation. De plus, Jesse n’avait jamais écrit sur son père qui est décédé. On a vraiment été profond».

Domeno se réjouit de voir l’ancien candidat de l’émission de télévision «La Voix» obtenir un numéro un avec son premier simple en solo.

«Ce n’est pas quelque chose qui se fait beaucoup, donc c’est quelque chose de très cool. Malheureusement, beaucoup de participants à «La Voix» n’ont pas nécessairement de suivi après leur passage à l’émission», souligne-t-il.

Domeno avait auparavant collaboré avec Zagata sur la chanson Lies, le premier succès radio du DJ, qui s’était hissée dans le top 5 du palmarès BDS des radios francophones du Québec, en 2017.

Bonnes nouvelles

Les bonnes nouvelles se succèdent pour Domeno. Une autre de ses chansons, Alleys, qu’il a composé pour le groupe de folk rock de Drummondville, Kaïn, a aussi atteint le sommet du palmarès Correspondants, la semaine dernière.

«J’avais l’idée de faire une espèce de chanson de «brosse» canadienne, mais en musique électronique. Quand j’ai fini la chanson, je me suis dit que si Steve Veilleux de Kaïn chantait là-dessus, ça serait génial. On l’a appelé et on a obtenu une réponse la journée même. Il était super excité de travailler sur le projet. C’est arrivé super organiquement», souligne Domeno.

L’horaire du DJ est chargé pour les prochaines semaines. Alors qu’il s’affaire à écrire son premier long jeu qui doit sortir avant la fin de l’année, il se produira en spectacle en tête d’affiche des célébrations de la fête du Canada au parc Major’s Hill, à Ottawa le 1er juillet.

Plus tard en juillet, il offrira également une performance à Sherbrooke et fera de même en Gaspésie, au début août.