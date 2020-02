Afin de lui rendre hommage, la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île portera désormais le nom de sa cofondatrice, Teresa Dellar, décédée en août à l’âge de 58 ans des suites d’un cancer.

Mme Dellar a cofondé la Résidence avec Russell Williams, un ancien député à l’Assemblée nationale, en 1998. Elle jugeait que les patients en phase terminale ne devaient pas être transférés au centre-ville pour vivre leurs derniers jours loin de leur collectivité et de leurs familles.

Mme Dellar a dirigé les destinées de l’établissement pendant 17 ans. «Elle a fait une différence pour tant de gens et nous a inspirés à poursuivre sa vision. Sa contribution pour la résidence, les patients, la collectivité et la cause est inestimable», souligne M. Williams.

La cofondatrice a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, en 2012, une distinction qui reconnaît les contributions et réalisations de Canadiens.

Elle a également reçu la Croix du service méritoire (division civile) du gouverneur général en 2016, en reconnaissance de sa contribution aux soins palliatifs dans la collectivité de l’Ouest-de-l’Île, ainsi que son rôle de leader dans le domaine.

En 2017, le Prix de service communautaire lui a été décernée à l’occasion du 150e anniversaire de la confédération.

Événement bénéfice

Le nouveau nom, la Résidence des soins palliatifs Teresa-Dellar, a été annoncé à l’occasion du 21e bal annuel de la Saint-Valentin, un évènement qui a permis d’amasser 640 000$ cette année.

Quelque 500 invités, commanditaires et donateurs se sont réunis au Pavillon-sur-le-Lac du Château Vaudreuil pour un souper gastronomique et une soirée dansante sous le thème «L’Italie et sa côte amalfitaine». Les fonds amassés assurent le financement des soins palliatifs.