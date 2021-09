Victor Bourgeau, plongée dans l’architecture catholique montréalaise

Tout commence en 1851 lorsque l’évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, décide de faire appel aux services d’un architecte autodidacte, Victor Bourgeau, pour construire l’église Saint-Pierre-Apôtre. S’ensuivent des années de collaboration entre les deux hommes, marquées par la construction de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Jusqu’en janvier 2022, le Musée des Hospitalières présente des archives des édifices de l’architecte, dans le cadre de son exposition Victor Bourgeau. Un évêque et son architecte, et propose des circuits dans la ville afin de découvrir certains de ces bâtiments.

En entrant dans la salle d’exposition du Musée des Hospitalières, on est immédiatement entouré par des images d’archives et des plans architecturaux esquissés par Victor Bourgeau. Ce dernier est le concepteur, entre autres, de l’Hôtel-Dieu de Montréal, dans lequel se trouve le musée. À la demande de l’évêque Mgr Bourget, le premier hôpital catholique est érigé pour les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. La grande bâtisse est à l’époque divisée en plusieurs parties : on y retrouvait la chapelle au centre et des ailes distinctes pour l’hôpital, le monastère et l’orphelinat.

Le dôme de la chapelle des Hospitalières a la particularité de posséder une fresque peinte par le muraliste allemand John Held, l’une des premières de Montréal.

Beaucoup de plans appartiennent aux Hospitalières. «C’est ce qui nous a donné l’idée de faire l’exposition, elles ont tout un patrimoine, et en même temps on s’est dit que ça serait bien de faire connaître l’œuvre de Victor Bourgeau», explique le directeur général du musée, Paul Labonne.

La suite des plans exposés, toujours de bâtiments catholiques, frappe par les détails dessinés par l’architecte. On retrouve des moulures sur des plafonds et des éléments proposés de décoration.

Les quelque deux centaines de bâtiments construits, parmi lesquels on compte la cathédrale L’Assomption de Trois-Rivières et l’église Saint-Rose-de-Lima de Laval, témoignent des divers styles architecturaux dont s’est inspiré Victor Bourgeau. On remarque en effet parfois des touches néoromanes, parfois des touches néobaroques et néogothiques.

Des circuits dans Montréal

Après avoir parcouru les nombreux plans des bâtisses construites par Victor Bourgeau, on ne peut que désirer découvrir les véritables bâtiments. Le musée des Hospitalières propose alors plusieurs circuits Victor Bourgeau, qui traversent ses églises et chapelles.

Le premier circuit présente les débuts de Victor Bourgeau, en visitant des bâtiments autour du centre-ville. «Le quartier Centre-Sud est une pouponnière de bâtiments», assure Paul Labonne. La visite de 3 h 30 se fait à pied dans le Plateau, le Quartier latin et le Village, et se conclut à l’église Saint-Pierre-Apôtre avec un récital d’orgue.

Le second circuit de 4 h emmène, en autobus, les visiteurs découvrir les grands ensembles conventuels montréalais de Victor Bourgeau. Cette fois, la visite permet de parcourir l’Hôtel-Dieu, la maison mère des Sœurs Grises et l’ensemble des religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur.

Enfin, le dernier circuit, également d’une durée de 4 h, permet d’admirer les grands décors peints. On trouve parmi ceux-ci les fresques des artistes allemands nazaréens John Held, à la chapelle de l’Hôtel-Dieu, et de Daniel Müller, au Gesù. Cette tradition a par la suite été reprise par plusieurs artistes qui ont suivi l’enseignement de l’architecte et peintre Napoléon Bourassa.

Les circuits auront lieu jusqu’en octobre.