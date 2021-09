Pablo Rodriguez est réélu dans Honoré-Mercier

Sans grande surprise, les citoyens d’Honoré-Mercier ont confié un 6e mandat au député libéral sortant, Pablo Rodriguez.

Au moment d’écrire ses lignes, le candidat avait 60,2 % des voix, confirmant que le gardien du château fort libéral a emporté son élection. Un total de 200 bureaux sur 419 avaient été dépouillés.

« Je reçois ce nouvel appui de mes concitoyens d’Honoré-Mercier avec beaucoup d’humilité. Je les remercie du fond du cœur pour leur confiance. Encore une fois, ce sera à moi d’être à la hauteur de cette confiance-là », a annoncé l’élu par entrevue téléphonique.

Saluant que le nouveau gouvernement soit libéral, l’élu soutient que sa formation politique, même minoritaire, « va pouvoir travailler à en finir avec la COVID et mettre la même énergie pour s’attaquer aux changements climatiques.»

Celui qui est leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec souligne que la question du transport en commun dans l’est est « fondamentale » et fera partie de ses enjeux prioritaires. Il souligne notamment l’importance d’allonger la ligne bleue de métro vers Anjou, et l’allongement du REM vers Rivière-des-Prairies.

M. Rodriguez a devancé Charlotte Levesque-Marin, candidate pour le Bloc Québécois, qui se présentait pour une première élection. Il s’agit également d’une troisième défaite pour Guy Croteau, candidat pour le Parti conservateur.

Pablo Rodriguez représente Honoré-Mercier depuis 2004, à l’exception d’une parenthèse entre 2011 et 2015, où la vague orange avait emporté la circonscription.

En 2019, Pablo Rodriguez avait obtenu 58,7% des voix. Jacques Binette, du Bloc Québécois (BQ) était arrivé second avec 19,8% du vote. Le candidat conservateur Guy Croteau, du Parti conservateur (PC) avait obtenu 9,6% du des votes tandis que Chu Anh Pham, du NPD recueillait pour sa part 8,1% des voix.