Inauguration officielle de la nouvelle cour de l’école primaire Île-des-Sœurs

Les élèves profitent d’une nouvelle cour à l’école primaire Île-des-Sœurs depuis trois rentrées scolaires. Les deux nouvelles sections de la cour n’avaient toutefois pas encore été inaugurées en raison de la pandémie. La semaine dernière, trois plaques ont été dévoilées en l’honneur des personnes qui ont contribué au projet d’une valeur de plus de 1 M$.

Les travaux qui ont été exécutés en 2019 ont mené au réaménagement complet des deux sections de la cour extérieure. Cela comprend des travaux d’asphaltage, de l’aménagement paysager, l’installation de nouveaux modules de jeux, les traçages des jeux au sol et l’aménagement d’une salle de classe extérieure. Prochainement, des tables et des bancs seront ajoutés dans la cour.

Lors de l’inauguration, le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, a souligné le travail des équipes qui ont pensé la nouvelle cour comme l’école de demain. «Je trouve que c’est un legs magnifique pour les prochaines générations qui vont passer ici et fouler les portes d’entrée de l’école primaire Île-des-Sœurs», mentionne-t-il.

1984 L’école primaire Île-des-Sœurs a été construite en 1984 et agrandie à plusieurs reprises. Le plus récent agrandissement date de 2008.

Milieu de vie

La présidente du conseil d’établissement, Amélie Seidah, qui a elle-même été une élève de l’école et qui a deux enfants qui ont fréquenté l’école, dont un y est toujours, était ravie des infrastructures attrayantes et sécuritaires. «On parle beaucoup de bien-être pour les élèves et ça passe par les installations qu’on leur offre. L’école, c’est leur milieu de vie», souligne Mme Seidha.

Depuis trois générations, la famille Gewurz a grandement contribué au développement de L’Île-des-Sœurs. Elle est notamment l’un des acheteurs de L’Île-des-Sœurs en 1956. Lors de l’inauguration, la famille a été honorée pour son implication dans le projet de la cour d’école. En l’honneur de Samuel Gewurz, qui a investi de manière importante dans le projet, la cour a été nommée la Cour des grands créateurs. Une œuvre d’art d’une élève de l’école a également été remise à M. Gewurz pour lui rappeler l’épanouissement des élèves grâce à la cour de récréation.

Durant son discours, M. Gewurz a soulevé les défis toujours importants pour la construction d’une nouvelle école, faisant un clin d’œil à la troisième école qui tarde toujours à L’Île. «Je me souviens des années 1970 [où] il y avait beaucoup de terrains, mais peu d’argent pour l’école. Aujourd’hui, on détient l’argent pour l’école, mais pas de terrain.»

On dénombre 865 élèves à l’école primaire Île-des-Sœurs, environ 80 élèves de plus que l’an dernier.