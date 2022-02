Un parcours ludique pour découvrir l’univers du jeu vidéo à Montréal

L’entreprise GrosJoueurs propose depuis octobre dernier le parcours ludique Court Circuit, entre chasse au trésor et minisérie balado pour découvrir l’histoire et la culture du jeu vidéo tout en explorant les quartiers montréalais.

L’objectif premier de Court Circuit est de montrer les différents univers qu’englobe le monde du jeu vidéo et de déstigmatiser ce milieu trop souvent réduit à celle de l’industrie.

«La scène du jeu vidéo est vraiment quelque chose de pluriel, explique le cofondateur de GrosJoueurs, et concepteur, rédacteur et narrateur de Court Circuit, Jules Gosselin-Beaudet. Ce sont plein de communautés qui ont des objectifs différents.»

Julien Gosselin-Beaudet; Photo: Gracieuseté / GrosJoueurs

Le parcours de 3,4 km aborde en premier le sujet de l’industrie du jeu vidéo en décrivant l’arrivée des grandes compagnies de jeux vidéo à la suite des crédits d’impôt mis en place par l’ancien ministre des Finances Bernard Landry afin de les attirer.

Les utilisateurs munis de leur cellulaire et d’une paire d’écouteurs commencent donc l’aventure dans le Mile End devant les locaux d’Ubisoft. Par la suite, Court Circuit les emmène dans le Mile-Ex puis dans la Petite Italie.

Après l’histoire du développement de l’industrie du jeu vidéo, les utilisateurs en apprennent plus sur les initiatives indépendantes telles que la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui constitue la plus grosse coopérative de jeux vidéo au monde. On en apprend aussi sur l’initiative étudiante des LANs de l’ÉTS qui regroupent des joueurs lors de marathons de jeux vidéo.

Au cours du balado de 45 minutes, le public découvre aussi le monde des arcades, notamment avec Papa Cassette, qui est à l’origine du mythique bar d’arcades Arcade MTL. Le tout se finit dans le parc Dante de la Petite Italie où l’on en découvre plus sur le féminisme dans les jeux vidéo avec l’initiative Pixelles.

Explorer des quartiers montréalais

Court Circuit ne parle pas uniquement de jeux vidéo: le parcours fait découvrir différents quartiers de la métropole tels que le Mile End, le Mile-Ex et la Petite Italie. Avec des puzzles et des énigmes, l’application nous fait découvrir l’histoire derrière l’architecture de certains immeubles, comme celui d’Ubisoft, ou encore de certaines ruelles des quartiers.

Capture d’écran de l’application; Photo: Gracieuseté / GrosJoueurs

À chaque étape, les utilisateurs doivent se rendre à un endroit spécifique. S’ensuit un puzzle interactif qui permet de faire découvrir le lieu.

Une fois le puzzle complété, une récompense est obtenue et un balado est débloqué avant que l’utilisateur passe à la prochaine étape. Une bonne façon de satisfaire toute la famille lors du parcours tout en prenant l’air!

«Il va sans dire que Le Plateau-Mont-Royal a joué un rôle central dans l’éclosion et le développement de l’industrie et de la culture vidéoludique québécoise, a déclaré le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin. Ce parcours interactif racontera aux résidents et aux visiteurs du quartier notre histoire des jeux vidéo, et fera découvrir des lieux méconnus du Mile End sous un autre angle.»

Court Circuit est né à la suite d’un appel d’offres de la Ville de Montréal pour la création de parcours ludiques dans l’objectif de faire découvrir la ville avec des applications.

Fondé en 2013 par trois associés, GrosJoueurs vise à démocratiser la culture vidéoludique en utilisant le jeu vidéo comme vecteur d’interaction entre les gens. L’entreprise vise notamment à mettre en valeur des jeux vidéo lors d’événements thématiques.