Six trafiquants de drogue arrêtés et autant d’armes à feu saisies

Le 19 octobre, la Division du crime organisé du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) a mené une opération au sein d’un réseau de trafic de drogues dans l’ouest de Montréal.

Six trafiquants, âgés de 28 à 50 ans ont été arrêtés. Des perquisitions menées par les enquêteurs de la Section lutte au crime organisé – Stupéfiants Ouest ont contribué à la saisie de six armes à feu, des cellulaires, du crack, de la cocaïne, du cannabis et du fentanyl pour le SPVM.

Les opérations ont été menées à Côte-Saint-Luc et dans les arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent.

Au Canada, le fentanyl serait responsable de 82% des surdoses d’opioïdes. La plupart des victimes sont des hommes âgés de 20 et 49 ans.