Le calendrier des Fêtes de RDP-PAT: des surprises tous les jours

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a lancé en ce mois de décembre un calendrier des Fêtes dans lequel chaque journée offre des promotions sur des activités ou des produits différents, dans le but de stimuler l’achat local et les événements qui se produisent dans le quartier.

«Le calendrier des Fêtes de RDP-PAT se veut un moyen de partager avec le plus grand nombre des occasions de se voir, d’échanger, de se divertir, de se gâter et tellement plus dans l’arrondissement, se réjouit la mairesse de RDP-PAT Caroline Bourgeois. J’espère que vous aurez autant de plaisir que lorsque vous étiez enfant à découvrir le contenu de toutes les cases pour agrémenter votre mois de décembre. Je veux remercier tous nos partenaires dans ce projet qui vous permettent de découvrir une foule d’activités, d’organismes et de commerces du quartier qui méritent d’être mis de l’avant.»

Le calendrier des Fêtes de RDP-PAT se termine le 24 décembre.