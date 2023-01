Assemblée municipale: Mercier–Hochelaga-Maisonneuve essaie le numérique

L’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve veut s’«essayer» avec le numérique dorénavant. Sa prochaine assemblée publique de consultation qui aura lieu, mercredi le 25 janvier 2023, sera exceptionnellement diffusée sur le Web également.

La réunion municipale portera sur deux projets de règlements en matière de transition écologique, à compter de 18 h, au 6854, rue Sherbrooke Est et sera «disponible exceptionnellement par webdiffusion».

«Comme ce projet de révision réglementaire est en lien avec le Plan climat, un dossier prioritaire de l’arrondissement, et qu’il s’adresse à tous les citoyens, nous mettons à l’essai une nouvelle formule en diffusant cette assemblée publique par webdiffusion», indique l’arrondissement dans un Avis public sur son site Internet. Les citoyens qui ne souhaitent pas se déplacer peuvent suivre l’assemblée en direct ou consulter la webdiffusion sur la plateforme Youtube de l’arrondissement.

Des questions en ligne

Généralement une période de questions est réservée aux citoyens. Et, il sera possible à ceux qui ne seront pas en présentiel de poser leurs questions aux membres de l’assemblée via un formulaire dédié à cet effet. « Nos professionnels s’assureront d’intégrer les réponses à vos questions dans le cadre de leurs présentations », indique l’arrondissement.