8,1M$ pour agrandir et protéger l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques

La Ville de Montréal a conclu une promesse d’achat en vue de l’acquisition d’un immeuble situé aux 6 336 et 6 340, rue Saint-Jacques, au coût de 8,1 M$. L’achat de ce terrain complétera les acquisitions nécessaires à l’aménagement de la future entrée du parc-nature de l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, située dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG).

«C’est une excellente nouvelle. Je souligne l’implication citoyenne dans ce dossier. Le parc-nature de l’écoterritoire de la falaise est un endroit que les citoyens de NDG se sont approprié, affirme la mairesse d’arrondissement CDN-NDG, Gracia Kasoki Katahwa. C’est un espace vert où une vie de quartier émerge. Il était important pour moi de favoriser l’aménagement de cet espace.»

La mairesse souligne que ces investissements serviront à mieux protéger la biodiversité de l’écoterritoire puisque ce dernier n’est pas entièrement aménagé. Ce qui fait en sorte que les gens marchent sur les plantes et nuisent aux efforts de végétalisation. Aussi, l’aménagement du parc-nature permettra de mieux structurer les déplacements actifs entre les arrondissements.

«À terme, on souhaite qu’une passerelle qui enjambe l’autoroute 20 soit construite et accessible aux piétons et aux cyclistes. Ce faisant, cela améliorerait la connectivité entre les différents arrondissements et permettrait à des gens du Sud-Ouest qui souhaitent se déplacer de le faire par notre arrondissement et inversement, ce qui permettrait aux citoyens de NDG d’aller au Canal Lachine en vélo ou à pied, par exemple.»

Elle ajoute que ce projet aura des conséquences positives pour la rue Saint-Jacques puisqu’il permettra une revitalisation économique et d’importants investissements commerciaux.

La création de ce nouveau parc-nature de 60 hectares est en cours depuis 2018 dans l’espace dégagé par la reconstruction des infrastructures dans le secteur de l’échangeur Turcot et de l’ancienne gare de triage. La promesse d’achat pour les 6336 et 6340, rue Saint-Jacques, est sur la table jusqu’en juillet 2023. Elle est conditionnelle aux résultats des vérifications diligentes concernant les titres, la qualité des sols et les composantes du bâtiment.