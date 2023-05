Mauvaise qualité de l’air à Montréal à cause d’un incendie

Une toux inhabituelle, une irritation de la gorge, des maux de tête et de l’essoufflement pourraient être ressentis à Montréal aujourd’hui à la suite d’un incendie majeur causant une mauvaise qualité de l’air dans la métropole. Les personnes ayant déjà des problèmes de santé pourraient être plus gravement touchées.

Les autorités suggèrent aux personnes ayant des problèmes respiratoires et pulmonaires, comme l’asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), d’éviter le secteur de l’incendie, lequel brûle toujours au coin de la rue Sherbrooke Est et de la rue Coloniale. Les enfants, les adolescents et les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire sont aussi plus à risque de développer des problèmes de santé.

Environnement Canada a émis un avis spécial à ce sujet, disant que la piètre qualité de l’air devrait persister jusqu’à la mi-journée. L’incendie, qui s’est déclaré au monastère historique Bon-Pasteur, n’est toutefois toujours pas maîtrisé par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Si vous prenez des médicaments ou avez un problème de santé, veuillez surveiller attentivement vos symptômes et prenez une pause si nécessaire. Environnement Canada

Le bâtiment inscrit au patrimoine culturel, construit en 1846, avait, jusqu’à l’incendie, plusieurs usages: salle de spectacle, bureau d’affaires et résidence pour personnes âgées de 55 ans et plus. Ces résidents ont été évacués et aucune personne n’est déclarée manquante jusqu’à présent. Un citoyen a toutefois été traité pour hypothermie.

Ce sont 40 camions d’intervention qui sont sur les lieux, en plus de 150 pompiers qui luttent contre les flammes. Elles ont causé l’effondrement d’une partie de la toiture ainsi que du clocher.

On travaille d’arrache-pied pour maîtriser les flammes. Une porte-parole du SIM

Un pompier incommodé par la fumée a d’ailleurs dû être traité par Urgences-santé. Il n’a pas eu à être transporté à l’hôpital, indique le SIM.