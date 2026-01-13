L’Est de Montréal se réjouit du Budget 2026

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a exprimé son approbation concernant le budget 2026 de la Ville de Montréal ainsi que le Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2026-2035. Ces documents stratégiques mettent en lumière l’importance accordée à l’Est de Montréal, selon l’organisme.

Le premier budget de Soraya Martinez Ferrada contient plusieurs mesures pour le redéveloppement et la valorisation de l’Est de Montréal. L’administration prévoit dépenser 72 M$ pour la décontamination des terrains, notamment. Des investissements de 932,5 M$ sont également prévus au Plan décennal des immobilisations pour le réaménagement du secteur Assomption, la construction de serres au Jardin botanique, le réaménagement du secteur desservi par le prolongement de la ligne bleue et la réfection du collecteur d’égout Langelier (qui fait son apparition pour la première fois au PDI).

La CCEM a salué les efforts de la ville pour inclure l’Est de Montréal dans ses priorités. Elle note la reconfirmation de la création du Bureau de l’est, sous la responsabilité de la mairesse de Montréal, et la relance du Bureau de la rue Notre-Dame.

«Ce budget traduit une volonté claire d’agir pour accélérer la revitalisation de l’est de Montréal. Les engagements sont structurants, la priorité est assumée et les outils sont au rendez-vous. Le succès de cet important chantier reposera maintenant sur la capacité de l’administration à livrer, concrètement et rapidement des résultats, en collaboration avec les acteurs du territoire et les gouvernements du Québec et du Canada qui devront s’engager financièrement pour appuyer les différents projets», a déclaré Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

Appel à l’accélération du tramway de l’Est

M. Charest souligne que le grand projet à faire avancer est le tramway de l’Est. Le projet stagne depuis que l’idée de prolonger le REM a été abandonnée. Le gouvernement a ensuite créé Mobilité Infra Québec pour gérer le projet. Ce nouvel organisme doit lancer un appel de qualification cet hiver pour entamer le processus menant à la sélection du constructeur.

«Nous invitons l’administration municipale à activer tous les leviers à sa disposition afin d’accélérer l’arrivée d’un transport structurant sur le territoire de l’Est. Il est impératif de statuer sur un projet performant qui permettra de bien planifier tant le développement économique que le développement urbain du territoire», affirme M. Charest.

La CCEM salue aussi la diminution du niveau d’endettement de la Ville ainsi que les efforts pour soutenir les artères commerciales et les organismes qui luttent contre l’itinérance.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.