Outremont amorce une refonte ambitieuse de son règlement de zonage

Outremont s’apprête à revoir son règlement de zonage. Une opération qui peut sembler banale en surface, mais qui détermine l’allure que prendra l’arrondissement au cours des prochaines décennies.

Cette initiative vise à harmoniser les règles d’urbanisme avec le Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) 2050 de la Ville de Montréal, ainsi qu’avec le Plan de mobilité durable et le Plan d’urgence climatique d’Outremont.

«Le zonage influence directement la manière d’habiter et de partager l’espace collectif. Repenser ces normes, c’est façonner un Outremont plus cohérent, plus inclusif et plus durable», souligne la mairesse d’arrondissement Caroline Braun.

Le processus commence avec une consultation citoyenne qui commencera le 4 février. Les résidents, commerçants, organismes, promoteurs et professionnels de l’aménagement pourront contribuer activement à la définition du nouveau cadre réglementaire.

Un atelier participatif est prévu le mercredi 4 février 2026, de 18h30 à 20h, au Centre communautaire et intergénérationnel. Les inscriptions sont requises avant le 30 janvier 2026. Une séance d’information est également prévue pour le printemps 2026, suivie d’une assemblée de consultation publique à l’automne.

Les résidents peuvent suivre les différentes étapes du projet et s’inscrire aux événements à partir du site web Réalisons Montréal.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.