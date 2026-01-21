Les patinoires extérieures de Senneville maintenant accessibles

La municipalité de Senneville a annoncé l’ouverture de ses patinoires extérieures, offrant ainsi aux résidents et visiteurs l’occasion de profiter des joies de l’hiver dans un cadre sécuritaire et convivial.

Les patinoires sont situées dans deux parcs de la municipalité. Le parc Senneville, sur l’avenue Morningside, est équipé d’un vestibule avec des toilettes. Le parc Michel-Legault de l’avenue Phillips ne dispose pas de chalet, mais reste une option intéressante.

Avant de se rendre sur les lieux, il est conseillé de vérifier les conditions de glace et les horaires d’ouverture sur le site web de la municipalité.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.