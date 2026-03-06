Pointe-Claire honore Alain Nadeau avec un monument commémoratif

La Ville de Pointe-Claire a inauguré un monument commémoratif en l’honneur d’Alain Nadeau, un jeune garçon tragiquement décédé il y a 52 ans au parc Terra-Cotta. La cérémonie intime, tenue le 6 mars 2026, a rassemblé la famille Nadeau, des amis, ainsi que des membres de la communauté, pour rendre hommage à la mémoire du jeune garçon.

Le maire de Pointe-Claire, John Belvedere, accompagné des membres du conseil municipal et de l’ancien maire Morris Trudeau, a pris part à cette cérémonie. La mère d’Alain, Lucile (Girard) Nadeau, ainsi que ses frères et sœurs, Guylaine, Luc et Pierre Nadeau, étaient présents pour ce moment de recueillement. Des amis d’Alain, dont Bradley Wilson et Mme Ranger, qui étaient avec lui lors du drame, ont également assisté à l’événement.

«Aujourd’hui, nous ne faisons pas que dévoiler un monument, nous offrons à la mémoire d’Alain une place permanente au cœur de notre communauté. À la famille Nadeau, qui porte ce deuil depuis 52 ans, nous espérons que cet endroit vous apportera non seulement un lieu de souvenir, mais aussi un peu de réconfort. Pointe-Claire n’oublie pas les siens», a déclaré le maire Belvedere.

Un lieu de mémoire et de réflexion

Le monument a été installé à l’entrée du parc naturel Terra-Cotta, sur l’avenue Glanlynn, près du lieu de l’incident. Il servira de lieu de commémoration, de réflexion et de sensibilisation pour la communauté. En 2024, un panneau commémoratif avait déjà été installé pour marquer le 50e anniversaire de cet événement tragique, ravivant ainsi la mémoire collective de la communauté.

L’histoire d’Alain Nadeau remonte au 6 mars 1974, lorsqu’il jouait avec des amis dans le parc naturel Terra-Cotta. Âgé de six ans, il s’était aventuré trop près du bord du cours d’eau menant à la conduite principale d’égout pluvial et était tombé dans l’eau. Le secteur, submergé lors de la fonte des neiges, avait créé une étendue d’eau à débit rapide. Alain avait été emporté par les eaux, entraînant sa disparition tragique. Cet incident a profondément marqué ses proches et la communauté.

À la suite de cette tragédie, des mesures de sécurité ont été mises en place, notamment l’installation d’une clôture préventive autour du cours d’eau pour éviter de futurs accidents. La Ville de Pointe-Claire et la famille Nadeau ont travaillé ensemble pour déterminer la meilleure façon d’honorer la mémoire d’Alain, aboutissant à l’inauguration de ce monument.

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