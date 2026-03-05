Dorval ferme ses buttes à glisser à cause de la glace

La Cité de Dorval a annoncé la fermeture temporaire des buttes à glisser situées derrière l’aréna Edgar-Rouleau et le centre sportif Westwood. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, la météo des derniers jours ayant compromis la surface.

Au cours des derniers jours, le mercure est monté au-dessus du point de congélation à plusieurs reprises, faisant fondre partiellement le tapis de neige qui recouvre les parcs et aires de jeu. La température a ensuite redescendu pendant la nuit de mercredi à jeudi, gelant le sol.

La plupart des autres sites de glisse de l’île de Montréal demeurent ouvertes.

Les autorités locales encouragent également les usagers à consulter régulièrement le site Web de la Cité de Dorval pour toute mise à jour concernant la réouverture des installations.

Éviter une tragédie

Cette fermeture survient trois jours après une tragédie qui a coûté la vie à un enfant de 6 ans à Chambly. Lundi, une famille utilisait une des buttes de glisse de la ville. Selon divers reportages, la surface était glacée et l’enfant aurait descendu une partie de la pente qui n’était pas sécurisée.

L’enfant a heurté un poteau. Il est décédé à l’hôpital le jour-même.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.