Cinq projets emblématiques dévoilés en 2019

Les résidents d’Ahuntsic-Cartierville auront droit cette année à un nouveau plan stratégique. Il aura le mérite de lever le voile sur cinq projets probablement parmi les plus emblématiques de l’arrondissement: le chemin des sauvages, le site municipal sur la rue Louvain, le site Louvain Ouest, le centre communautaire de Cartierville et le site de Fort-Lorette.

Autochtones

En 2019, les citoyens reconnaîtront officiellement l’apport des autochtones à l’histoire de leurs quartiers. L’arrondissement annonce qu’il adoptera une nouvelle toponymie pour le sentier situé entre le collège Mont-Saint-Louis et le cimetière du Sault-au-Récollet connu comme le chemin des sauvages. Le choix du nouveau nom se fera en concertation avec des représentants des communautés autochtones. La dénomination est attendue depuis 2016.

Fort-Lorette

Le site historique de Fort-Lorette – sauvé des mains d’un promoteur immobilier qui devait y construire des condos – devrait connaître un autre sort, mais cela se fera avec les citoyens. Les élus promettent une consultation sur la mise en valeur de ce site patrimonial qui jouxte l’église de la Visitation et qui renfermerait des vestiges importants.

Louvain Ouest

On en saura aussi un peu plus concernant le terrain du 50-150 rue Louvain Ouest. À cet endroit, ce trouvait une ancienne usine de munition qui a été démolie en 2016. Le site est toujours propriété de la Ville. En dehors d’une déclaration d’intention pour y construire une cour de voirie et des bureaux devant accueillir 600 employés, rien de concret n’a été fait à ce jour.

Certes, ce ne sera pas des plans et devis qui sont annoncés, mais le début du processus de planification du site municipal. Est-ce qu’il accueillera le nouvel hôtel de ville d’Ahuntsic-Cartierville? «Peut-être», se contente de dire la mairesse.

Site Louvain Est

Ailleurs, sur le site Louvain Est où devraient se construire entre 850 et 1000 logements, un CPE, une école et un parc, l’arrondissement, la Ville de Montréal et le milieu communautaire s’uniront dans le cadre d’une structure de gouvernance innovante.

Pôle Bordeaux-Cartierville

À l’ouest, le nouveau centre culturel et communautaire de Cartierville – le CCCC – devrait être inauguré d’ici 2021. Aucun secret à ce sujet. Il sera installé dans le bâtiment du centre d’hébergement des sœurs de la Providence.

Mais, on promet l’élaboration du Plan fonctionnel et technique pour cette nouvelle structure qui devrait, outre les organismes communautaires de Bordeaux-Cartierville, accueillir une bibliothèque ultra moderne et un espace de diffusion culturelle.

2019 en 5 points