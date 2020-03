Chaque mois, le Courrier présente le programme culturel à Ahuntsic-Cartierville. En mars, musique et théâtre se partagent la scène en mars à maison de la culture et à l’église de la Visitation.

De la Colombie à Ahuntsic

Le compositeur ahuntsicois Roberto Lopez présente son cinquième album ainsi que son nouveau projet Kaleido strópico dans le cadre du programme concert au bout du monde de la maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville.

Avec des arrangements inspirés du jazz, de motown et du funk sur des fonds colombiens de cumbia, porro et descarga, Roberto Lopez explore avec sa guitare et sa voix, des rythmes de transes stimulés par des cuivres éclatants, des chœurs enthousiastes et des percussions déchaînées.

Il est accompagné par sept musiciens : David Carbonneau (trompette), Bruno Lamarche (saxophone ténor), Matthieu Van Vliet (trombone), Mario Allard (saxophone baryton), Jairo Gómez (basse et voix), Kullak Viger-Rojas (percussions et voix) et Sacha Daoud (batterie).

Le 13 mars, à la maison de la culture. Laissez-passer nécessaires.

Beethoven à la Visitation

Le quatuor Saguenay célèbre le 250e anniversaire de Ludwig Van Beethoven, à l’église de la Visitation.

Après avoir enregistré l’intégrale des quatuors à cordes, le quatuor Saguenay, composé de Marie Bégin et Nathalie Camus aux violons, Luc Beauchemin à l’alto et David Ellis au violoncelle, offre une interprétation rare du quatuor numéro 1, opus 18 (le premier quatuor à cordes sur les seize que Beethoven a publiés) et l’opus 59 numéro 1 en fa majeur.

À l’église de La Visitation, au 1847, boulevard Gouin Est, le 22 mars, à 15h. Entrée libre, les portes de l’église ouvrent à 14h40.

Pauline et Gérald dialoguent à Ahuntsic

Dans je cherche une maison qui vous ressemble, l’auteure Marie-Christine Lê-Huu et le metteur en scène Benoît Vermeulen redonnent vie à Pauline Julien et Gérald Godin.

À travers deux comédiens, Catherine Allard et Gabriel Robichaud, les paroles de Pauline Julien et de Gérald Godin ressurgissent pour créer un dialogue à quatre, entre les avancées d’hier et les doutes à venir.

Vingt ans après la mort de Pauline Julien, l’identitaire et le politique, ses chansons et son engagement se répondent de nouveau. Une coproduction du collectif La Renarde avec Le Théâtre les gens d’en bas. Laissez-passer distribués dès le mardi 10 mars. Le 25 mars, à 19h30, à la maison de la culture.

La maison de la culture Ahuntsic-Cartierville est au 10300, rue Lajeunesse. Les laissez-passer sont distribués sur place, quelques jours avant.

Pour la relâche : récit d’une chaussure

Théâtre pour les 5 ans et plus. Les histoires des chaussures et surtout de ceux qui les portent, racontées par Marie-Ève et Sara. Ne dit-on pas que pour savoir ce qu’une personne ressent vraiment à l’intérieur, il faut se mettre dans ses chaussures.

Une production de Libre Course présentée grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal en tournée. Laissez-passer distribués dès le samedi 22 février, 13 h.

Le 6 mars, à 13h30, à la maison de la culture. Laissez-passer nécessaires.

