Solon Collectif vous invite à la Rétrofestive 2021

Le 8 décembre prochain, l’organisme Solon organise la Rétrofestive 2021 afin de souligner les 250 membres de l’initiative LocoMotion. Cette dernière est une plateforme d’autopartage et de vélopartage présente dans Rosemont-La Petite-Patrie et Ahuntsic-Cartierville.

Au cours de la Rétrofestive 2021 seront entre autres présentés les statistiques d’utilisation de LocoMotion et les bons coups de l’initiative. La planification de l’année à venir sera également dévoilée. L’événement se tiendra au 9269 rue Lajeunesse de 19h à 21h. Il sera obligatoire de porter le masque.

Solon est un organisme à but non lucratif qui «suscite et accompagne l’action citoyenne dans le déploiement de projets collectifs locaux, pour la création de milieux de vie conviviaux, solidaires et écologiques».

Pour utiliser la plateforme LocoMotion, rendez-vous sur le site Internet de la plateforme.