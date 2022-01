Les modalités d’un concours pour les commerces de Gouin Ouest modifiées

Les modalités du programme Réussir@Montréal (PR@M) – Artères en chantier de Gouin Ouest, qui a comme but d’aider les commerçants à rénover leur façade et à moderniser leur intérieur lorsqu’ils se situent sur des artères en travaux, seront modifiées. La mouture d’Ahuntsic-Cartierville, organisé sous la forme d’un concours, vise les commerces installés entre le boulevard Laurentien et la rue De Serres.

En 2018, le réseau PME MTL Centre-Ouest avait reçu une somme de 100 000 $ afin qu’il organise le concours. De ce montant, il resterait 45 000 $. C’est en raison de cette somme restante à distribuer et de l’intérêt limité des commerçants du quartier pour l’initiative que PME MTL Centre-Ouest a demandé au conseil exécutif de la Ville de Montréal de modifier les modalités du concours. Selon le groupe, « l’intérêt limité des entrepreneurs pour cette artère, la pandémie de COVID-19 et le faible nombre de locaux disponibles compliquent les démarches pour attirer de nouveaux commerces ».

Une nouvelle mouture

Dans le cadre de la séance du conseil exécutif du 5 janvier, le réseau demandait donc que la somme restante soit distribuée sous la forme de bourses entrepreneuriales à l’issue d’un appel à projets. Les conditions d’admissibilités pour celui-ci seraient les suivantes : être installé dans un local situé sur le boulevard Gouin Ouest, entre la rue De Serres et le boulevard Laurentien ; transformer de façon notable leur offre de produits et services et utiliser le montant de la bourse avant le 31 juillet 2022.

Si par le passé, le but de l’initiative était davantage d’attirer de nouveaux commerces, son objectif a maintenant changé. «Voyant la difficulté d’attirer des nouveaux commerces et les besoins des commerces déjà installés, on a voulu changer l’orientation de ces bourses et de ce concours pour permettre aux commerces déjà établis de profiter de cette subvention, explique la conseillère en communication chez PME MTL, Delphine Dagenais. C’est à la fois pour amener une nouvelle offre de service à leur commerce et pour s’adapter à la nouvelle réalité de 2022.»

Pour s’inscrire, les entreprises ont jusqu’au 28 février 2022. Elles devront également soumettre un sommaire du projet, incluant un descriptif et une estimation des coûts, un bail locatif ainsi que leurs états financiers.

