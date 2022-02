Les résidents au cœur d’Humain-e-s d’Ahuntsic

L’exposition photo Humain-e-s d’Ahuntsic, coorganisée par Solon Collectif et Jacques Lebleu, bat son plein jusqu’au 20 mars prochain. Située dans le Parcours Gouin, elle met en scène des résidents du quartier, leur histoire et leur contribution à la vie locale et à la transition socioécologique.

Au départ planifiée comme étant un concours photographique rassemblant les œuvres de plusieurs photographes, l’exposition rassemble désormais majoritairement les œuvres de Jacques Lebleu, qui a soumis une trentaine de clichés.

Plusieurs amateurs se sont désistés pour plusieurs raisons, les complications liées mesures sanitaires, des fluctuations de responsable du projet chez Solon et des motifs personnels. «Comme je documente au jour le jour la vue de mon quartier, j’ai commencé à faire un peu plus de portraits que prévu puis je me suis laissé prendre au jeu», explique M. Lebleu, qui participe également au comité citoyen Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville.

«Je voulais faire un portrait représentatif du quartier initialement, faire des liens communautaires et construire une mémoire collective», ajoute-t-il.

M. Lebleu explique qu’Humain-e-s d’Ahuntsic est une initiative de Solon Collectif, qui a un mandat dans Ahuntsic. Selon lui, l’organisme voulait mettre de l’avant des notions de vivre-ensemble, de proximité et de voisinage, ce qui l’a rejoint.

«J’invite toutes les personnes qui seraient intéressées à prendre part à un projet de même nature lorsque nous serons moins affectés par la pandémie à aller voir l’exposition. Je demeure motivé à faire avec elles l’expérience d’un projet collectif», conclut M. Lebleu.

«Les crises sociales et climatiques nécessitent d’agir maintenant, c’est urgent. À travers cette initiative, on veut en parler. Découvrez les portraits de vos voisin-e-s et inspirez-vous de leurs histoires», souligne Solon dans le descriptif d’Humain-e-s d’Ahuntsic. Si les mesures sanitaires le permettent, un événement pour marquer la fin de l’exposition pourrait avoir lieu en mars.