Reprise des activités dans Ahuntsic-Cartierville

Avec les assouplissements aux mesures sanitaires, de nombreuses activités reprennent dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

De plus, les inscriptions pour plusieurs activités sont ouvertes. Les informations à ce sujet peuvent être trouvées sur le site internet de la Ville de Montréal dans la rubrique Loisirs.

Conformément aux mesures sanitaires qui restent en place, «le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes âgées de 10 ans ou plus dans les lieux publics fermés ou partiellement ouverts».

Également, le passeport vaccinal est obligatoire pour certaines activités et pour accéder à certains lieux pour les personnes âgées de 13 ans et plus.

La liste des activités peut être trouvée sur le site internet de la Ville.

Parmi celles-ci, il y a par exemple des activités sportives comme le basketball, le badminton ou encore le karaté. Comme autres activités, on trouve notamment les échecs, la peinture, le yoga ou encore la musique.