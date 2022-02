Plan stratégique 2018-2021: 68% des objectifs réalisés

Le développement durable et l'investissement dans les parcs restent certaines des grandes priorités de la mairesse.

Le dernier bilan du plan quadriennal, celui du plan stratégique 2021 souligne l’accomplissement de nombreux objectifs pour la mairie d’Ahuntsic-Cartierville. Selon le document de l’arrondissement, 17 grands objectifs sur les 25 initialement prévus ont été réalisés dans les quatre dernières. Parmi ceux-ci, le développement d’un réseau cyclable dense et sécuritaire de même que l’accroissement de la sécurité pour les piétons.

La mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, ne cache pas son enthousiasme. «Ça veut dire qu’on est au bon endroit. On se présente parce qu’on veut améliorer le quotidien des gens et on se rend compte qu’on réussit. Mais il nous reste beaucoup à faire.»

La mairesse se dit très attachée aux deux plans dits Louvain, soit Louvain Est, qui doit voir le jour d’ici 2026 ou 2027, selon la mairesse, et le projet du 50-150 Louvain Ouest, dont la conception doit débuter cette année. Un appel à projets sera lancé cette année à ce sujet.

Les projets doivent respectivement devenir un écoquartier et une zone urbaine dite innovante. Cette dernière sera construite sous la coupe de la Société de développement commercial (SDC) District Central.

Le développement durable est aussi une des priorités du dernier plan quadriennal. Et le sera pour le prochain également, souligne Émilie Thuillier. L’investissement dans les parcs devrait notamment faire partie des priorités de la mairie.

Émilie Thuillier le réitère, «on a vu à quel point les parcs sont importants pour la population avec la pandémie, et on va continuer à [y investir]».

Le parc Avila-Vidal, situé sur la rue Jean-Massé, devrait être un des prochains à s’offrir une cure de jouvence, indique la mairesse. Il devrait être entièrement rénové prochainement.

Quatre années bien remplies

La mairesse est notamment fière d’avoir travaillé sur la mobilité et le transport actif, notamment avec l’implantation de voies piétonnes et cyclables. Elle souligne également la construction de 162 saillies dans l’arrondissement, aux abords des écoles entre autres. Cela doit assurer la sécurité des élèves.

L’installation d’une centaine de dos d’âne permettant de réduire la vitesse des voitures est également une réalisation dont se réjouit la mairesse.

La mairesse souhaite désormais en installer une centaine chaque année pour apaiser la circulation.

En 2021, l’arrondissement a réalisé 26 actions, en a partiellement réalisé six, et six actions ont été reportées à 2022.

La séance du conseil d’arrondissement qui aura lieu lundi 14 février fera le point sur le bilan du plan quadriennal. Le prochain plan, celui pour 2022-2026, devrait être dévoilé au public lors de la séance du conseil d’arrondissement du mois de mars.

Le document contenant les bilans annuel et quadriennal peut être consulté sur le site internet de l’arrondissement.