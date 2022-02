Sensibiliser la population aux besoins des organismes communautaires

À l’occasion du mouvement de grève et de fermetures rotatives des organismes communautaires du 21 au 24 février prochain, Solidarité Ahuntsic en partenariat avec d’autres organismes locaux organiseront le 22 février une action de sensibilisation auprès de la population d’Ahuntsic-Cartierville.

L’évènement aura lieu de 12h à 13h au métro Henri-Bourassa afin de sensibiliser la population aux enjeux qui touchent les organismes communautaires.

« On a fait un travail vraiment difficile durant les dernières années de la pandémie puis on a vraiment besoin que le gouvernement reconnaisse notre travail (…) et qu’il nous finance au niveau dont on a besoin », explique l’agente de projet pour l’école de la citoyenneté de Solidarité Ahuntsic, Eva Paquin.

Selon elle, il est important de sensibiliser les citoyens tout d’abord aux services que les organismes locaux offrent, mais aussi au besoin criant de financement de la part du gouvernement pour les soutenir.

« Dans Ahuntsic en particulier, on vit des enjeux de logement, on va peut-être perdre notre centre communautaire puis après ça, on n’aura pas assez d’argent pour se retrouver des nouveaux locaux », dit-elle.

Une délégation ira par la suite à la place Émile Gamelin où une manifestation des organismes communautaires aura lieu. S’en suivra une marche de 2km pour rejoindre le Centre St-Pierre où un comité d’accueil sera présent.