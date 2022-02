Le prochain conseil d’arrondissement aura lieu lundi 14 février

Les questions posées lors du conseil d’arrondissement seront ignorées si elles contiennent des propos diffamatoires ou non respectueux.

Le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 14 février à partir de 19h en mode virtuel.

Il est possible pour les citoyens de poser leurs questions en amont.

Un formulaire en ligne est à la disposition des citoyens sur le site de l’arrondissement. Les questions doivent être formulées avant 9h lundi.

Les citoyens peuvent d’ores et déjà consulter l’ordre du jour du prochain conseil.

Le conseil d’arrondissement est aussi l’occasion pour la mairie de faire le bilan du plan quadriennal, 2018-2021.

Selon le document rendu public vendredi, la mairie a réalisé 26 objectifs sur les 38 qu’elle s’était fixées. Six en sont en cours de réalisation et six ont été reportées pour 2022.

Parmi les actions complétées, la mairie a mis en place de nouveaux axes cyclables, comme les pistes Prieur et Sauriol. Il y a aussi l’implantation de 60 dos d’âne dans des axes locaux ainsi que construction de 30 saillies de trottoir.