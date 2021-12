Retour sur les moments marquants de l’année 2021 à Ahuntsic-Cartierville

En cette fin d’année, Métro Ahuntsic-Cartierville vous propose un retour sur les événements locaux qui ont retenu l’attention au cours des 12 derniers mois.

JANVIER

Le roi de la porno veut clôturer son palais

Un des propriétaires du site Pornhub avait demandé à installer une imposante clôture autour de sa résidence actuellement en construction à Cartierville, près du Bois-de-Saraguay. Il a mandaté en janvier deux lobbyistes pour plaider sa cause auprès de l’arrondissement. Le dossier suivait son cours normal en janvier.

Le propriétaire de la résidence, Feras Antoon, souhaitait ériger une barrière avec deux portails automatisés en cour avant de sa résidence située au 8207, avenue Jean-Bourdon. Cela aurait été un muret bas en béton recouvert de pierres naturelles surmonté d’une clôture en fer ornemental.

La bâtisse en construction de Feras Antoon près du Bois-de-Saraguay à Cartierville. – Métro Média/Josie Desmarais

Madame Mo: apprendre en jouant à l’ordi

Une entreprise d’Ahuntsic propose des applications informatiques pour apprendre en jouant. Elle a vu ses produits intéresser de plus en plus d’utilisateurs alors que la pandémie a favorisé l’enseignement à distance et le recours aux plateformes numériques.

Appligogique offre depuis 2016 Madame Mo et Mots sans maux, deux applications informatiques pour apprendre à lire et à écrire aux enfants. Elle ont été téléchargées 260 000 fois entre leur création et janvier 2021. En janvier, l’entreprise comptait au moins 1000 utilisations par jours. Elles sont utilisés dans quelques dizaines d’écoles au Québec.

FÉVRIER

Traduire le vivre ensemble

Élémo, de son vrai nom Marc-Olivier Jean, est un tisserand des mots. Issu de parents haïtiens, il est né à Montréal et vit à Ahuntsic. Il pratique le slam et il est connu pour avoir prêté sa voix et ses textes à des campagnes de Centraide. Il s’exprime parfois sur ce qui touche la communauté noire. Pour le Mois de l’histoire des noirs 2021, il a pris la parole pour dire dans ses mots qu’est-ce qu’une couleur de peau.

Un court métrage d’Eli Jean Tahchi pour aller au-delà d’une clôture

Le court métrage d’Eli Jean Tahchi Des voisins dans ma cour portera sur la longue clôture du boulevard de l’Acadie délimitant le quartier démuni de Parc-Extension et la riche Ville Mont-Royal (VMR).

Cette séparation datant des années 1960 a causé des manifestations dans le passé. Aussi, quelques portes permettant de traverser vers VMR étaient même à l’occasion barrées pour limiter les passages, comme lors de l’Halloween.

Le cinéaste Eli Jean Tahchi – Métro Média/Laurent Lavoie

MARS

Du cidre urbain, fait à Ahuntsic

Installé près du Marché central dans un bâtiment industriel, Cidre Sauvageon a proposé pour la première fois sa production de 7 000 bouteilles sur les tablettes des épiceries et dans les marchés de Montréal cette année.

L’entreprise de cidre urbain, créée en pleine pandémie par deux complices, Raphaël Lefort et Pauline Macera, transforme des pommes, des poires et des prunes cultivées sans additifs chimiques.

Pauline Macera et Raphaël Lefort, fondateurs de Cidre Sauvageon – Métro Média/Josie Desmarais

Lutter contre le gaspillage pour s’alimenter autrement

Avec deux complices, Jennifer Coutou-Dellar a lancé le FEED~back Ahuntsic-Cartierville pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Elles récupèrent chez des commerçants des denrées destinées à la poubelle et les transforment. Leur initiative a pris une nouvelle dimension en se dotant d’un jardin communautaire pour leur fournir fruits et légumes frais.

AVRIL

Le palais montréalais du propriétaire de Pornhub détruit par un incendie

Le manoir de Feras Antoon, PDG de Mindgeek et propriétaire du site Pornhub, a été incendié. La luxueuse résidence qui était en construction à Cartierville, près du Bois-de-Saraguay sur l’avenue Jean-Bourdon a été complètement détruite par les flammes.

Un appel au 911 signalant deux suspects rentrés par effraction dans la résidence a été passé vers 23h30. Rendus sur les lieux, les policiers en patrouille ont constaté un début d’incendie et ont contacté le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Un incendie a ravagé le manoir en construction de Feras Antoon, PDG de Mindgeek et propriétaire du site Pornhub. – Gracieuseté

Deuxième qualification aux JO pour Maximilien Van Haaster

L’escrimeur ahuntsicois Maximilien Van Haaster s’est qualifié pour la seconde fois aux Jeux olympiques. Après s’être classé loin du podium en 2016, cette nouvelle participation à cette compétition internationale est une occasion pour lui de mieux représenter le Canada dans une discipline qui gagne à être connue.

MAI

Des parents de Sophie-Barat en colère

Des parents et des élèves de l’école secondaire Sophie-Barat, à Ahuntsic, ont protesté contre la suppression du transport vers l’annexe provisoire située à Saint-Michel. Les élèves devront se déplacer avec leurs propres moyens à la rentrée scolaire prochaine. Les manifestants ont tenu un dîner sur le boulevard Gouin, entre les rues Chambord et George-Baril. Ils ont ainsi dénoncé ce qu’ils ont appelé dans un communiqué «le manque de planification et d’aide aux personnes affectées par la délocalisation».

Le barrage Simon-Sicard en quête d’acceptabilité

Hydro-Québec a promis que le projet de mur de soutènement du barrage Simon-Sicard favorisera l’accès à l’eau, comme demandé par de nombreux citoyens. Engagée dans un immense chantier pour renforcer cette vieille infrastructure de 1,3 km, la société d’État doit poser un immense remblai de pierre dans la rivière, très visible sur la rive qui risque d’empêcher les gens de profiter de la berge.

L’amas de pierre devant le site de Fort-Lorette. – Métro Média/Amine Esseghir

Promouvoir les commerçants de quartier à Ahuntsic-Cartierville

Une campagne pour encourager les commerçants de quartier a été lancée cet été à Ahuntsic-Cartierville. L’arrondissement a prévu 20 000$ provenant de la réserve de développement pour mener à bien cette opération. C’est la deuxième année consécutive qu’une telle campagne est mise sur pied par l’administration de l’arrondissement. Elle vise à inciter les citoyens à faire leurs emplettes dans les commerces de leurs quartiers, mais aussi à découvrir les artisans locaux.

JUIN

Aire ouverte, un espace pour les jeunes qui vont mal

Créé il y a trois ans, les services Aire ouverte doivent offrir un meilleur accès aux jeunes en santé mentale. Cette frange de la population peut avoir de la difficulté à se rendre dans les services plus classiques. Si ce n’était la plaque apposée à l’entrée, rien n’indiquerait que ce duplex sur la rue Sauriol est la propriété des services de santé. C’est Aire ouverte, elle accueille les jeunes qui auraient du mal à se rendre à un CLSC ou à un hôpital. Elle récupère les jeunes en difficultés que le système risquerait d’échapper.

Les petits bateaux qui vont sur l’eau

Le projet «au fil de l’eau» qui prévoyait des promenades dans des petits bateaux de plaisance électriques sur la rivière des Prairies a été mené par l’organisme La Route de Champlain. Ainsi cinq jours par semaine, les citoyens pouvaient embarquer gratuitement pour des balades sur la rivière des Prairies. L’activité était proposée à partir des sites nautiques Sophie-Barat et Beauséjour et deux bateaux effectuaient un circuit entre ces deux débarcadères.

Léo Fiore, au service de la quiétude à Ahuntsic-Cartierville

L’équipe de Tandem – Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville a célébré les dix ans de Leonardo «Léo» Fiore à la tête leur organisme. Il a ainsi raconté comment il a vécu cette décennie à renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens.

Le travail de Léo Fiore reconnu par ses collègues. – Métro Média/Amine Esseghir

JUILLET

Une consultation en ligne pour la réfection majeure de l’A40

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a effectué une consultation publique dans le cadre de son projet de réfection majeure de l’autoroute 40. Ce chantier d’envergure concerne la section surélevée de l’autoroute Métropolitaine située entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher (secteur est), sur laquelle circulent près de 200 000 véhicules chaque jour. Bien que les « contours du projet de réparation » soient définitifs, le MTQ souhaite consulter les riverains de l’autoroute ainsi que les usagers des axes routiers, piétonniers et cyclables sous la section surélevée de l’autoroute, pour connaître leurs préoccupations et leurs suggestions concernant les travaux à venir.

La culture anime Ahuntsic-Cartierville

Les arts en tous genres possèdent leurs lieux de prédilection dans le quartier. Les bibliothèques sont probablement les premiers espaces de ralliement de la culture. Il y en a trois dans l’arrondissement. La plus importante est celle d’Ahuntsic. Elle est située en face du parc du même nom. Elle a connu d’importants travaux en 2019 qui étaient nécessaires pour installer le «robot», la plus grande chute à livre automatisée des bibliothèques publiques de Montréal. Les lieux ont été réaménagés avec une grande section jeunesse sur un seul niveau. Les aires d’accueil ont été rénovées avec de nouveaux comptoirs. La bibliothèque Ahuntsic est parmi les plus fréquentées de Montréal avec ses 700 000 prêts de documents par an.

Les trésors cachés d’Ahuntsic-Cartierville

Lieux inattendus et œuvres d’art publiques ne sont pas rares à Ahuntsic-Cartierville. Mais à moins de les trouver par hasard, il faut parfois être informé des lieux où ils se trouvent pour pouvoir les apprécier. Le plus ancien bois de Montréal est situé à l’ouest de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. C’est le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce petit bout de forêt est un vestige naturel de la végétation qui régnait sur l’Île de Montréal au moment où Jacques Cartier accostait en Nouvelle France, en 1535. Il a été déclaré site patrimonial pour éviter que soit érigé un projet de développement immobilier sur le terrain. Grâce à la mobilisation de citoyens d’Ahuntsic-Cartierville, la Ville a été convaincue d’y aménager en 2016 des chemins de promenade permettant d’observer dans les meilleures conditions la nature luxuriante des lieux.

La chapelle du futur Centre communautaire et culturel de Cartierville. – Archives

AOÛT

Les dossiers montréalais toujours sur la table de la députée Mélanie Joly

La députée fédérale d’Ahuntsic-Cartierville refusait de confirmer si des élections fédérales se tiendront à l’automne. Toutefois, Mélanie Joly assurait que les dossiers locaux, le bruit des avions, le développement de Chabanel et le logement sont toujours au-dessus de la pile sur son bureau. «Le gouvernement fédéral n’a jamais été autant présent dans la vie des gens», relève Mme Joly, aussi ministre du Développement économique. Cependant, elle convient que les deux années passées du mandat étaient destinées à assurer un filet social aux gens et permettre aux entreprises de maintenir leurs emplois.

10 M$ pour rénover le stade de baseball Gary-Carter

Les travaux de modernisation du stade de baseball mitoyen du parc Ahuntsic seront lancés cet automne. Une nouvelle surface synthétique devrait permettre de plus longues heures de pratique. Le stade disposera aussi de nouveaux gradins pouvant accueillir 1000 spectateurs. Moins de 500 personnes peuvent s’y rendre actuellement. Des filets protecteurs très hauts seront installés autour pour réduire le nombre de fausses balles qui se retrouvent dans le voisinage. Les travaux devraient être terminés à l’automne 2022.

Le site historique de Fort-Lorette livré aux incivilités

Le site de Fort-Lorette, un lieu classé patrimonial qui doit être mis en valeur par la Ville, prend des allures de dépotoir alors qu’il ne bénéficie d’aucune protection physique. L’endroit semble devenu un lieu de rassemblement informel. Face à l’eau, on trouve sur place un vieux fauteuil, un matelas, des bouteilles d’alcool vides, du papier hygiénique et des seringues. Les détritus variés ainsi que la végétation aplatie par de nombreux va-et-vient témoignent d’une intense activité.

Des objets divers et des détritus sont déposés sur le site de Fort-Lorette. – Métro Média/Amine Esseghir

SEPTEMBRE

Élections fédérales: Mélanie Joly réélue dans Ahuntsic-Cartierville

La députée fédérale sortante d’Ahuntsic-Cartierville Mélanie Joly est réélue. C’est la troisième fois qu’elle remporte cette circonscription. En plus de la campagne pour son élection, Mme Joly a assuré la coprésidence de la campagne libérale nationale. Localement, elle avait mis en avant la question de la spéculation sur le prix des maisons, la promotion du commerce local et le développement du quartier Chabanel.

Des exilées exposent leur parcours à travers une murale

Pour faciliter l’intégration de femmes venues du monde entier, un organisme local emprunte la voie de la création artistique. Il leur offre la possibilité de réaliser une murale exposée pour permettre au public de les rencontrer et de comprendre leurs parcours. Ce ne sont pas des artistes. C’est une quinzaine d’immigrantes et de réfugiées venues du Mexique, de Colombie, du Congo, d’Algérie ou du Maroc, entre autres.

Réfugiées et immigrantes s’inspirent de leur parcours pour réaliser une œuvre collective. – Gracieuseté

Une pétition pour protéger une cloche patrimoniale

La vieille cloche de l’église de la Visitation retrouvée dans la collection d’un recycleur de métaux à Rivière-du-Loup n’est toujours pas protégée légalement. Par conséquent, elle pourrait facilement quitter le Québec. La députée provinciale de Maurice-Richard, Marie Montpetit, lance une pétition pour pousser la ministre de la Culture du Québec, Nathalie Roy, à classer ce vestige. «Il y a plus de trois mois que j’ai demandé à la ministre de la protéger», assure Mme Montpetit.

OCTOBRE

225 000$ versés à des organismes d’Ahuntsic depuis le début de la pandémie

La députée libérale de Maurice-Richard dans Ahuntsic Marie Montpetit annonce avoir octroyé plus de 225 000$ aux organismes communautaires de sa circonscription depuis le début de la pandémie. C’est dans le cadre de la semaine de l’action communautaire autonome se déroulant du 18 au 24 octobre que l’équipe de la députée a fait l’annonce de cette nouvelle.

Aménagement de l’avenue Papineau: la firme de génie EXP primée

La firme de génie EXP se voit décerner un prix de la part de l’Association des firmes de génie-conseil du Québec pour son implication dans l’aménagement durable de l’avenue Papineau dans Ahuntsic. La restructuration de l’avenue Papineau entre les rues Barnabé-Larocque et Louvain dans Ahuntsic a été réalisée sur une distance de deux kilomètres et a impliqué plusieurs travaux.

Un résident de CHSLD d’Ahuntsic récompensé pour son engagement

Le 27 septembre, Robert Tremblay, âgé de 62 ans et résident du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci dans Ahuntsic, se voit remettre la médaille de l’Assemblée nationale afin de souligner son engagement durant la COVID-19. M. Tremblay est résident du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci depuis 17 ans et il est impliqué dans le comité des résidents de son établissement depuis de nombreuses années. Que ce soit au sujet des repas servis, des bains donnés aux résidents ou de la climatisation, il s’est souvent prononcé sur des aspects fondamentaux de la vie des résidents en CHSLD.

Christine St-Pierre, députée de l’Acadie, et Frédéric Abergel, PDG du CIUSSS-du-Nord-de-l’île-de-Montréal, entourent Robert Tremblay au moment où il reçoit la médaille de l’Assemblée nationale. – Gracieuseté





NOVEMBRE

Émilie Thuillier est réélue à la mairie de Ahuntsic-Cartierville

La candidate de Projet Montréal, Émilie Thuillier, est réélue à la mairie de Ahuntsic-Cartierville. Émilie Thuillier se dit très heureuse de la campagne qu’elle et son équipe ont menée. Elle est reconnaissante de la confiance que lui accordent les habitants de l’arrondissement. «On va se mettre à pied d’œuvre pour aller de l’avant avec nos deux gros projets d’écoquartiers, Louvain Est et Louvain Ouest. On est vraiment dans la transformation de Ahuntsic-Cartierville», assure-t-elle.

Des concerts-ateliers de musique classique à la prison de Bordeaux

Depuis juin dernier, l’Orchestre de l’Agora, en collaboration avec le service d’aumônerie de la prison de Bordeaux, met en place des concerts-ateliers de musique classique pour les détenus. Les concerts d’une durée de 60 minutes font se rencontrer les hommes détenus et deux à trois musiciens de l’Orchestre de l’Agora. Lors de chaque concert-atelier, les musiciens commencent par se présenter, puis ils parlent de leur instrument avant de mettre en contexte l’œuvre présentée.

Concert-atelier de l’Orchestre de l’Agora à la prison de Bordeaux. – Gracieuseté/Orchestre de l’Agora

La succursale de la Banque Scotia fête ses 75 ans

Le 15 octobre marquait le 75e anniversaire de la succursale de la Banque Scotia. Celle-ci est située au 352 Chabanel dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. La succursale a ouvert en 1946 sous le nom de Crown Industrial Building. Elle fut initialement située au 9500, boulevard Saint-Laurent. La succursale fut rebaptisée St. Lawrence (Crown Industrial) en 1948, après l’achat d’une propriété voisine. En 1950, la compagnie employait 11 personnes.

DÉCEMBRE

Des jeunes d’Ahuntsic-Cartierville au secours des aînés enneigés

Pour sa troisième année consécutive, le Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville (CJE-ABC) met en place une brigade d’hiver. La patrouille composée de jeunes de l’arrondissement vient en aide à une trentaine d’aînés de plus de 80 ans et de personnes à mobilité réduite en proposant un soutien au déneigement.

Une pharmacie d’Ahuntsic récompensée pour son engagement

La Pharmacie Uniprix Marie-Yseult Laurin & Sandra Lussier d’Ahuntsic-Cartierville se voit remettre le prix Pharmacie communautaire de l’année par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

Une vingtaine de personnes rassemblées contre les violences faites aux femmes

Une vingtaine de personnes se rassemblent devant le Centre des femmes solidaires et engagées (CFSE) dans Ahuntsic le 6 décembre malgré la pluie dans le cadre d’une vigile contre les violences faites aux femmes. L’événement rend hommage aux femmes assassinées depuis le début de l’année, aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées ainsi qu’aux victimes de Polytechnique.

Émilie Thuillier était présente à la vigile contre les violences faites aux femmes organisée par le CFSE. – Métro Média/Émile Bérubé-Lupien

Avec la collaboration de Quentin Dufranne, Jean-Baptiste Demouy et Émile Bérubé-Lupien.